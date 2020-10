Complotto! Caos, magia e musica house – John Higgs

Complotto! Caos, magia e musica house di John Higgs è un caleidoscopio fantastico che fa girare la testa e diverte mentre racconta la storia di un movimento musicale, ma anche di una serie di eventi che sconvolsero il mondo. Impossibile non rimanere affascinati da questo scoppiettante libro, troverete tanto materiale meraviglioso su cui riflettere.

Complotto! Caos, magia e musica house di John Higgs

Che siano tempi fecondi per i complottisti pare una naturale conseguenza del periodo che stiamo vivendo. Afflitti e indeboliti da un virus invisibile che piega alle sue volontà l’intero pianeta, qualcuno fra noi ha deciso di perdere gli ormeggi e lanciarsi fra le onde violente del cieco fato, legando le sorti della propria vita a quelle di un male che pare ben lontano dal volerci abbandonare, che si chiami Covid o chissà come.

Beh per tutti voi che amate i complotti, i dati esoterici, le interpretazioni di fatti complessi con spiegazioni ancora più complesse, non potete perdervi un libro entrato di diritto tra i cult dei complottisti: Complotto! di John Higgs.

Parlare di complotti vuol dire forzosamente occuparsi di sottocultura, ovvero di quelle verità che arrivano da piccole enclave culturali che vivono soprattutto nelle grandi città e che si nutrono di verità parallele. Spesso le sottoculture, o contro culture, sono legate da almeno tre elementi non sempre in compresenza: una visione magica della realtà, una colonna sonora identitaria, l’obiettivo di ribaltare almeno in parte la realtà consolidata attraverso gesti clamorosi.

Ecco, perfetto, in Complotto troverete tutte e tre queste componenti, insieme, separate, mischiate.

John Higgs

Bisogna precisare, ancora prima di inoltrarci tra le pagine del libro, chi sia John Higgs, autore di questo funambolico libro che per definirlo saggio o romanzo ci vuole coraggio in entrambi i casi.

John Higgs è un giornalista decisamente quotato che ha scritto per The Guardian, The Indipendent e Daily Mirror, ha scritto programmi per bambini, fatto da producer per la creazione di giochi della XBox e PS2, ma soprattutto è un grande esperto di fenomeni culturali, tendenze e in particolare controcultura. Da questo percorso eclettico nasce la propensione di John Higgs a collegare fenomeni, scovare punti d’osservazione, giocare con gli immaginari. Tutti spunti che l’autore inglese ha mescolato nel suo libro di maggiore successo.

Caleidoscopio fantastico

Tutta la trama di questo rocambolesco libro si inerpica dalla performance ideata dalle due menti della band KLF, autrice, a metà anni novanta, del tormentone elettro-dance What time is Love? che scalò le classifiche e diventò un tormentone da rave.

In sostanza, dopo lo scioglimento della band e anni di segreti successi, Bill Drummond e Jimmy Carter, fondatori del sodalizio artistico, decisero di dare fuoco ad un milione di sterline sull’isola di Jura in Scozia. Da questo scalcagnato episodio inizia il racconto di una Liverpool sotterranea che darà vita ad una scena prima punk e poi dance da fine anni settanta agli anni novanta, da cui si districano storie e leggende che portano fino in America, per la precisione all’uccisione del presidente americano John Fitzgerald Kennedy.

La musica dance, trance, la droga diventano un perfetto tappeto per raccontare la radice di ogni teoria del complotto o dietrologia, la verità nascosta dietro la verità ufficiale, l’esistenza di una società che non vediamo e che nasconde la via che pochi possono incontrare, precisamente gli Illuminati.

Qui si apre uno dei tanti capitoli a sé del libro grazie ad una riassuntiva storia degli Illuminati, ovvero una fortunata serie di romanzi scritti dalla coppia Robert Shea e Robert Anton Wilson, in cui le morti dei fratelli Kennedy e del reverendo Martin Luther King vengono rilette da un punto di vista cospirazionista, che prevede un regista occulto nella gestione delle faccende del mondo.

Il libro è un caleidoscopio fantastico che fa girare la testa e diverte mentre racconta la storia di un movimento musicale, ma anche di una serie di eventi che sconvolsero il mondo. Impossibile non rimanere affascinati da questo scoppiettante libro, che sia o meno dei complottisti troverete veramente tanto materiale meraviglioso su cui riflettere.

John Higgs – Complotto! Caos, magia e musica house – Nero

Traduzione: Fabio Viola

Acquista su IBS

Acquista su La Feltrinelli

Acquista su Mondadori

Acquista su Libraccio

Acquista su Amazon