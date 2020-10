Novità libri – Le uscite di ottobre 2020

Ecco le novità del mese di ottobre 2020. Vi proponiamo una selezione di nuove uscite di libri che crediamo possano incontrare i vostri interessi. Insomma, l’elenco più bello del mondo: di libri freschi di stampa.

Gabriele Sabatini – Numeri uno. Vent’anni di collane in otto libri – Minimum Fax

Buzzati, Pavese, Ginzburg, Morante, Lucentini, De Céspedes, Parise, Cassola sono gli scrittori protagonisti di questo libro. Autori entrati nel canone della letteratura italiana, chiamati – accidentalmente o per scelta dell’editore – a inaugurare (e in un caso a modificare drasticamente) alcune importanti collane editoriali. Leggi tutto

Mathias Enard – Ultimo discorso alla Società proustiana di Barcellona – E/O

Attraverso questa raccolta di vagabondaggi, Mathias Énard traccia la sconfinata mappa della sua scrittura e della sua geografia interiore. Da Beirut a Sarajevo, dalla Russia al Tagikistan fino alla Spagna, l’autore di Bussola ci offre schegge di racconti esplosi, folgoranti, talvolta sensuali, spesso imprevedibili. Leggi tutto

Szczepan Twardoch – Il re di Varsavia – Sellerio

C’era una volta a Varsavia. 1937. A pochi mesi dall’invasione nazista e in un clima politico di crescente dittatura e inconsapevolezza del futuro, si svolge l’ascesa di Jakub Shapiro, ebreo, gran pugile ma anche un assassino al servizio del capomafia della comunità israelitica. Leggi tutto

Graham Swift – Grandi illusioni – Neri Pozza

È l’estate del 1959 a Brighton, la sfavillante città della luce nel sud-est della costa inglese. Sul molo, sera dopo sera, Jack Robinson, che a ventotto anni è già una vecchia volpe da palcoscenico, introduce il numero più atteso della serata, quello in cui si esibiscono il mago Ronnie Deane, noto come il Grande Pablo, e la sua assistente Evie White. Leggi tutto

John Updike – Armoniose bugie. Saggi 1959-2007 – SUR

Accanto alla sua celebrata produzione narrativa, che gli ha valso i più importanti riconoscimenti letterari americani – tra cui per due volte il Premio Pulitzer e due volte il National Book Award – John Updike si è sempre dedicato a un’intensa attività di scrittura saggistica, firmando, nell’arco di mezzo secolo, centinaia di articoli per le maggiori riviste di letteratura del suo paese… Leggi tutto

Kevin Barry – L’ultima nave per Tangeri – Fazi Editore

Nel porto spagnolo di Algeciras, Maurice e Charlie, due irlandesi sulla cinquantina, tengono d’occhio le navi per Tangeri. Stanno cercando Dilly, la figlia di uno dei due. Maurice e Charlie si conoscono fin dall’adolescenza: sono due ex trafficanti… Leggi tutto

Brian Phillips – Le civette impossibili – Adelphi

Anche quando si comincia a conoscere Brian Phillips – dopo aver partecipato con lui a una corsa di cani da slitta attraverso l’Alaska, o essersi fatti spiegare in dettaglio il complicatissimo rituale del sumo –, è dif­ficile capire dove porterà la prossima tap­pa… Leggi tutto

Thomas Gunzig – Feel good – Marcos y Marcos

“Stavolta, sapeva che cosa mancava, cosa mancava perché la storia funzionasse. Camminando, un sacco di idee le fioccavano in testa, giunte da chissà dove, idee che arrivavano a blocchi di cento, a blocchi di mille, una sensazione davvero eccitante”. Leggi tutto

Sandro Di Domenico – Pescirossi e pescicani – Minimum Fax

Napoli, 11 agosto 2011. Un piccolo peschereccio viene travolto da una nave mercantile durante una battuta di pesca. In un’estate torrida un giornalista alle prime armi, tra i pochi a non essere andato ancora in vacanza, viene incaricato di seguire il caso che si chiuderà con la condanna dell’unico pescatore sopravvissuto. Leggi tutto

