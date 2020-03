Novità libri – Le uscite di febbraio 2020

Ecco le novità del mese di febbraio 2020. Vi proponiamo una selezione di nuove uscite di libri che crediamo possano incontrare i vostri interessi. Insomma, l’elenco più bello del mondo: di libri freschi di stampa.

Nathalie Léger – Suite per Barbara Loden – La Nuova Frontiera

Cerco il suo volto smarrito nello sguardo triste di Wanda, dietro a quel modo esitante e disperato che ha di stare davanti agli altri, cerco tutto ciò che appartiene anche a Barbara. Leggi tutto

Emmanuel Carrère – I baffi – Adelphi

È quasi un capriccio, uno scherzo, quello di tagliarsi i baffi, da parte del protagonista di questo inquietante romanzo. Ma ci sono scherzi (Milan Kundera insegna) che possono avere conseguenze anche molto gravi. Il nostro non più baffuto eroe si troverà infatti proiettato di colpo – lui che voleva solo fare una sorpresa alla moglie – in un universo da incubo: perché tutti quelli che lo conoscono da anni, e la mo­glie per prima, affermano di non averli mai visti, quei baffi, e che dunque nella sua faccia niente è cambiato. Leggi tutto

Adrián N. Bravi – Il levitatore – Quodlibet

A quattordici anni, seduto su un cuscino, davanti a un minuscolo sarcofago (il «tutankamino») col dito di suo padre dentro, Anteo Aldobrandi ha cominciato a levitare. Da allora non ha mai cessato di sperimentare questa misteriosa forza cosmica che lo tira su, anche solo di poco, perché l’importante non è quanto uno riesca a sollevarsi da terra, ma riuscire a staccarsi e mantenere una propria stabilità. Leggi tutto

Desy Icardi – La ragazza con la macchina da scrivere – Fazi Editore

Cosa ricordano le dita? Se la memoria scompare, possono gli oggetti aiutare a ritrovare i ricordi?

Sin da ragazza, Dalia ha lavorato come dattilografa, attraversando il ventesimo secolo sempre accompagnata dalla sua macchina da scrivere portatile, una Olivetti MP1 rossa. Leggi tutto

José Emilio Pacheco – Ricordo e non ricordo. Racconti scelti – SUR

«Ricordo e non ricordo: che anno era quello? C’erano già i supermercati ma non la televisione, soltanto la radio…» Nostalgia, adolescenza, disillusione, scoperta di sé, dell’amore e del tradimento, il passare del tempo e delle stagioni della vita sono gli ingredienti della scrittura di José Emilio Pacheco, uno dei più grandi scrittori messicani di sempre. Leggi tutto

Jan Brokken – I giusti – Iperborea

In una sinfonia di ricordi, documenti e frammenti di vita, Jan Brokken compone con magistrale equilibrio il ritratto di un eroe dimenticato dalla Storia che, al pari di Oskar Schindler, Raoul Wallenberg e Giorgio Perlasca, ha trovato il coraggio di opporsi alla brutalità del Nazismo. Leggi tutto

Hermann Broch – I sonnambuli – Adelphi

«Inserire epoche storiche tanto diverse in una sola composizione», ha scritto Milan Kundera, è «una delle nuove possibilità, un tempo inconcepibili, che si sono aperte all’arte del romanzo del XX secolo non ap­pena ha saputo superare i limiti della fasci­nazione per le psicologie individuali e dedicarsi alla problematica esistenziale nel­l’accezione più ampia, generale, sovraindi­viduale della parola» Leggi tutto

Richard Yates – Il vento selvaggio che passa – Minimum Fax

Michael Davenport è un poeta ambizioso, convinto che il proprio talento lo porterà alla fama, e insegue un’idea di arte lontana da ogni compromesso. Nonostante abbia scoperto, appena dopo le nozze, di aver sposato una ricchissima ereditiera, accetta un modesto impiego in una visita di second’ordine in attesa di una svolta nella sua carriera di scrittore. Leggi tutto

Paul Beatty – Tuff e la sua banda – Fazi Editore

Winston Foshay, detto Tuff, è un energumeno di Harlem che ha abbandonato la scuola, si è sposato giovanissimo con la fidanzata incinta e lavora come picchiatore nel giro dello spaccio. Leggi tutto

Katharine Burdekin – La notte della svastica – Sellerio

Prima del Racconto dell’ancella di Margaret Atwood, prima di Philip K. Dick, c’era La notte della svastica. Pubblicato nel 1937 racconta una storia che era ancora tutta da scrivere proiettandoci in un mondo in cui i nazisti hanno vinto e creato un impero, la donna è ridotta ad una macchina finalizzata a procreare soldati, memoria e identità personali demoni da distruggere. Leggi tutto

Frank Westerman – Ingegneri di anime – Iperborea

La storia incredibile di due viaggi, uno letterale e uno immaginario, attraverso la Russia contemporanea e la letteratura sovietica. Leggi tutto

Leonardo Sciascia – Atti relativi alla morte di Raymond Roussel – Adelphi

Ci sono molti punti oscuri negli ultimi giorni di vita dello scrittore francese Raymond Roussel. E ce ne sono davvero troppi nella sua morte, avvenuta a Palermo nel luglio del 1933. Leggi tutto

Tibor Fischer – La Gang del pensiero – Marcos y Marcos

Eddie Coffin ama il vino buonissimo, il cibo, il sesso e tutte le parole che cominciano con la Z. Ammira i presocratici per il dono della sintesi, Nietzsche perché non si capisce mai se fa sul serio o delira. Comicità e intelligenza a profusione, in un romanzo culto che molti lettori entusiasti sconsigliano di leggere in pubblico per non farsi sorprendere a sghignazzare senza ritegno. Leggi tutto

Sabrina Campolongo – Il figlio – Paginauno

Arriva nelle librerie giovedì 20 febbraio l’ultimo romanzo di Sabrina Campolongo: Il figlio, edito da Paginauno. Come nei due romanzi precedenti, Ciò che non siamo e Emma B, Campolongo gioca con i temi del talento e dell’eredità, all’interno dei sempre complessi legami famigliari. Leggi tutto

