Oggi ti sono passato vicino – Tommaso Urselli

Oggi ti sono passato vicino di Tommaso Urselli

Tommaso Urselli è un autore teatrale, molto noto nell’ambiente per i suoi testi ma anche per il suo corpo-corpo con la città, con le sue le novità, con le esperienze creative che la puntellano di tanto in tanto. Un percorso fatto di parola e di corpo, di situazioni e di riflessioni.

Ora, però, l’autore milanese di origini tarantine pubblica per Ensemble edizioni una interessante raccolta di poesie, composizioni veloci, rapide, semplici per linguaggio, ma che aprono su grandi scorci di meditazione.

La poesia di Tommaso Urselli non è una teca di emozioni intime, ma è sempre un incontro-scontro con qualcosa o qualcuno, dentro e fuori di sé.

In Oggi ti sono passato vicino troviamo poesie riferibili a quattro movimenti diversi che hanno portato l’autore alla scrittura di questa opera, come lui stesso spiega nelle preziose note conclusive del libro. Le poesie che compongono la prima parte, che danno anche il titolo alla raccolta, “fanno riferimento a un periodo” spiega l’autore “dedicato al lavoro di raccolta e cura delle poesie di mio padre, cui la sezione è dedicata; lavoro non ancora terminato e che mi permette, dopo la sua scomparsa, di sentirlo vicino.”

In questa prima parte è percepibile la poesia come effemeride di un avvicinamento dell’autore alla memoria del padre. Memoria intellettuale, la riscoperta delle opere del padre, ma anche affettiva che passando dall’incontro dei luoghi fisici dove il padre ha vissuto diventa vicinanza, immedesimazione, incontro metafisico. Viene in mente Jodorosky nella Danza della realtà.

Seduto nella poca luce dove sedevi tu

tra le mani uno dei libri che leggevi tu

vicino al fuoco che

guardavi tu

sto

come stavi tu, immerso nel calore.

La seconda parte invece è una riflessione sull’attualità, ancora una descrizione ma del quotidiano che diventa novità sconvolto da un virus sconosciuto.

È silenzio tra le mura di casa

(sembra casa nuova, invece è solo nuovo assetto delle cose), tagliato unicamente dal passare tetro

di ambulanze: chissà per chi? domandi quasi a scongiurare possano essere

per me per te o per qualcuno che conosciamo. Come se già l’umano genere non fosse unito da un filo, ora viene un virus a ricordarcelo: non umano non animale, nemmeno cellulare: unidentified flying virus.

Corpo città, Dice Ipazia, In labirinto sono invece le parti più strettamente legato al lavoro teatrale dell’autore, dove la poesia diventa riflessione, quasi metacognizione, del vissuto dell’artista che maneggia materiale vivo come quello delle parole di grandi autori come Antonio Neiwiller e Friedrich Durrenmatt. Decisamente seducenti le poesie di queste parti del libro che raccontano bene come l’attività artistica non sia conclusa nel suo gesto o nel suo operare, ma abbia sempre un’inconscia prosecuzione nell’intimità dell’artista, coinvolgendolo fisicamente ed emotivamente in più realtà contemporaneamente.

Un combattimento che è insieme scoperta e angoscia per la potenza, come ben esplicato dalla prima poesia che apre la sezione Corpo-città.

Che cos’è questa nebbia

questi occhi in mezzo alla nebbia

queste mani queste facce

che mi sembra di essere morto

in mezzo a pianure di parole tutte morte in fila riposano

ridono sguaiate

si spogliano sgrammaticate

sono zoppe e s’impigliano

nel canale della gola

si tuffano con la testolina piccola piccola dentro le vene e premono

contro la pelle premono

e vogliono uscire, segnare

tutta la geografia del corpo

scavare canali, crateri

Nell’ultima parte Tommaso Urselli apre ad una scrittura più ironica ed insieme più enigmatica, dove dolore e divertimento, pensiero e autoironia, si sfidano per la pura gioia della poesia.

Da piccolo nel sonno cado dal letto: ti

sei fatto male? chiede mio nonno preoccupato. Sono abituato

rispondo io da bravo bambino insanguinato.

Oggi ti sono passato vicino è un libro che ha il grande pregio di essere veloce nella lettura e lento nella sedimentazione. A distanza di giorni vi sovverranno immagini, pezzi di poesie, atmosfere, allora riscoprirete un altro libro, quello che parla all’inconscio unendo i punti immaginari.

Tommaso Urselli – Oggi ti sono passato vicino – Ensemble

