Paul McCartney, la recensione di McCartney III

Cosa spinge un genio indiscusso e in là con gli anni a pubblicare un disco nel 2020?

Rispondere è semplice, basta ascoltare i primi trenta secondi del nuovo disco di Paul McCartney, McCartney III, non solo per avere una risposta, ma per averne diverse.



Long tailed Winter bird è una session strumentale che sconvolge abbastanza al primo ascolto, tanto che io ho dovuto guardare due volte l’iPad per capire se non avessi confuso il baronetto di Liverpool con qualcun altro. Vinta la sorpresa si capisce bene da dove spunta questo brano: dalla voglia di sperimentare musica nuova, contaminandola con alcune vecchie passioni. L’inizio di chitarra sembra strappato da un ascolto di Blind Willie Mc Tell, come del resto il giro di accordi del brano successivo Find my Way. Ma a metà brano Long tailed Winter bird diventa un’altra cosa, una suite elettrica che mai esplode, atmosfera fumosa e di perdizione.

Sicuramente la traccia giusta per aprire questo disco che nel secondo brano ci rasserena sui possibili sdoppiamenti di Mister McCartney con una ballata armonica e dolce anche se dal fondo leggermente malinconico. Decisamente dedicato al pubblico inglese.

Pretty boys segue la traccia del precedente, qui l’atmosfera è più contenuta e diretta, un brano buono ma non indimenticabile.

Women and Wives è un bel pezzo dolce e morbido, in cui forse la linea vocale ha qualche debito rispetto alla tenuta del brano in generale. Lavatory Lil è invece un pezzo proprio figo, chitarra strappata, batteria semplice e una bella atmosfera da pub to pub, ascoltandolo sembra un pezzo che avrebbero potuto scrivere gli Arctic Monkeys e invece è il loro padrino ad avercelo regalato.

In Deep deep feeling, l’atmosfera è ovattata e morbida, con degli scambi interessanti anche se il pezzo stenta a decollare, un po’ incompiuto diciamo. Stesso discorso per il brano strumentale successivo Slidin’.

Una bella canzone, con un bellissimo arrangiamento e un feeling pazzesco è The Kiss of Venus, brano in cui il falsetto di Mc Cartney riesce ancora a farci giocare con la fantasia.

Seize The Day è il pezzo più beatlesiano del disco, un buon arrangiamento e una bella linea melodica mettono come sempre il marchio di fabbrica di Paul McCartney su un certo modo di scrivere musica.

Deep down gioca ancora con una vocalità leggermente soul e dipinge una bellissima atmosfera, tutto è in bolla, sembra di assistere ai preparativi per un sabato sera divertente. Bel pezzo.

Winter bird/ When Winter Comes chiude l’album come era iniziato, anche se questa volta non siamo di fronte ad un brano strumentale ma ad una ballata leggera e morbida, accompagnata da una dolce chitarra folk. Pezzo ideale per chiudere il disco.

La conclusione, ascoltando Mc Cartney III e che ovviamente siamo di fronte ad una delle figure più importanti della storia della musica mondiale e quindi anche questo suo lavoro deve essere letto con grande attenzione. Ma attenzione a giudicarlo come il disco di una leggenda, appare evidente che McCartney cerchi di scappare ormai da decenni da quella figura. Siamo di fronte ad un uomo innamorato della creatività, del gioco sonoro, della ricerca strumentale, che (ricordiamolo) ha ottanta anni e con questa serenità affronta la scrittura di un disco mentre è costretto a casa come tutti dal lockdown mondiale.

Attenzione a sminuire questo atteggiamento “leggero”, il suo è un grande insegnamento di passione e amore per l’arte e la creatività.

Facciamo così, voi ascoltatelo e poi diteci in quanti ventenni avete riscontrato la freschezza di idee che ascolterete in Mc Cartney III.

