Serie A – Sassuolo – Juventus: 1-3 – Le pagelle

Buffon 6: Berardi (che bel giocatore, ostia) gli mette paura per tutta la partita, lui però tiene botta e para pure un rigore

Danilo 6: Trascinato anche lui in una mediocrità diffusa, prova a tenere le redini di una difesa bersagliata dagli errori madornali di quelli che stanno davanti. Commovente nell’intervista di fine primo tempo quando prova a spiegare che cosa sia l’attaccamento alla maglia

Bonucci 5: il fallo da rigore è talmente plateale che in tutta onestà, la prima cosa che mi è venuta in mente è il mitico Speroni della Longobarda. Nel complesso: goffo, impaurito, inadatto

De Ligt 8: Non te ne andare, ti prego. Ma se te ne dovessi andare, sappi che lo capirei e anzi, tiferei pure per te. Perché di ‘sto schifo in bianco e nero ne ho davvero piene le palle

Alex Sandro 5,5: Il meno attento dei quattro di difesa. In ogni caso, partita decorosa, senza infamia e senza lode

Kulusevski 5,5: è l’unico della Juve a tirare in tutto il primo tempo. Questo lo rende sufficiente? Ma non diciamo cazzate. Però, dai, se non altro cresce un filo nella ripresa

Arthur 4,5: Non so cosa dire su Arthur. Diciamo che giudicare il centrocampo attuale della Juve è difficile quanto pronunciarsi sull’edibilità della merda

(Bentancur 6: Col primo passaggio riuscito supera Arthur nel numero di palle giocate. Stasera vita facile, per lui)

Rabiot 6: perde una palla sanguinosa che provoca il rigore parato da Buffon. Grazie a dio gli entra un tiro che giustifica per qualche ora la sua presenza in questa squadra

Chiesa 6: se penso che questo dal prossimo anno dovremo pagarlo millanta milioni senza manco i soldi della Champions, mi viene da piangere. Comunque vabbè, stasera per il figlio di Enrico qualche bello spunto e tanta sostanza. Mi sbilancio, si sarebbe anche meritato il gol

Ronaldo 6: 100 gol in tre anni con la maglia della Juve. E a parte due scudettini della fava (in Italia mi pare abbiano valore solo se li vincono gli altri), siamo riusciti comunque a non vincere un cazzo. Cristiano, perdona la nostra imbarazzante provincialità

Dybala 6: Per un’ora abbondante il raccattapalle è stato più coinvolto nel gioco di lui. Poi pennella uno scavino che se l’annata non fosse andata a puttane da tempo sarebbe stata da onanismo perpetuo

Pirlo 6: Si doveva vincere e si è vinto. Detto ciò, ragionavo sul fatto che erano nove anni che la Juve non aveva bisogno fare calcoli sulle altre squadre per raggiungere un obiettivo. E invece oggi siamo qui a guardare che fanno Atalanta, Napoli e chi cazzo d’altro abbiamo davanti. Non è solo colpa di Pirlo, ok, ma che tristezza.

Pic by: twitter JuventusFC