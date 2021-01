Serie A – Pagelle Juventus – Udinese 4-1

Condividi Facebook

Szczesny 6: Prende un gol da incolpevole, per il resto è ordinaria amministrazione

Danilo 6: Gioca bene eh, ma per controllare Lasagna and company stasera sarebbe bastato un radiocollare

Bonucci 6: dopo lo scempio visto contro la Fiorentina, anche il Capitano si è reso conto che “più giù di così, non si poteva andare, più in basso di così c’è solo da scavare”. E si guadagna coi denti una sufficienza dal recensore sommo di questo sito

De Ligt 6,5: Con quella pettinatura lì, un po’ vintage e un po’ bravo ragazzo, mi ricorda tanto il mio bisnonno Narciso Milinovich, giocatore della gloriosa Fiumana del primo dopoguerra. Forse lo amo per questo

Alex Sandro 6: Stasera i cross sono tutti a cazzo di cane, però non sbaglia nulla in fase difensiva e questo basta e avanza. Un po’ come la fidanzata che non si schioda dalla posizione del missionario: alla fine, seppur in maniera noiosa, la soddisfazione arriva

Chiesa 6,5: Mettiamola così, la nome di piangina è ampiamente meritata. Così come il fatto che prima di convincermi che si tratta buon acquisto ce ne passerà. Ma stasera ha giocato davvero bene

McKennie 6,5: Stasera è tutto fuorché trascendentale, però ci mette del suo alzando spesso, a volte anche a sproposito, la lancetta del contagiri

Bentancur 6,5: A parte l’assist per Cristiano non è che faccia sfracelli, però il suo apporto a questo centrocampo, stasera, è stato un po’ come quello delle creme induriscipisello pubblicizzate su Cronaca Vera. Non servono a un cazzo ma psicologicamente aiutano

Ramsey 6,5: Due occasionissime per lui, purtroppo non concretizzate e un gol annullato che vabbè, fa il paio con quello negato a De Paul. Sembra crescere e, se a fine partita non si è strappato raccogliendo il bagnoschiuma in doccia, contro il Milan sarà parecchio utile

Dybala 6: Inconsistente per 93 minuti. Poi un gran gol, dio grazie.

Ronaldo 7: Due gol e un assist. Ma che davvero c’è qualcosa da aggiungere a questo mostro di costanza?

I subentrati:

Arthur 6: Poco da fare in una partita che, entrato lui, non aveva più molto da dire

Bernardeschi 6: Idem come sopra

Kulusevski 6: Rispetto agli altri due fa qualcosina in più, ma nulla da giustificare un voto più alto

Chiellini 6: Rientra in campo dopo l’ennesimo infortunio. Bentornato, anche se la sensazione è che sia talmente fragile e vecchio che se gli dovesse capitare mai di passeggiare in un parco sarebbero i piccioni a tirargli le briciole di pane

Frabotta 6: Entra solo per farsi uccellare come un pivello

Pirlo 6,5: Serviva vincere per dimenticare la Fiorentina, ma soprattutto serviva vincere per arrivare al match contro il Milan con un minimo di credibilità