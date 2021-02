Serie A – Pagelle Juventus – Roma: 2 – 0

Condividi Facebook

Szczesny 6 – La Roma ha messo in campo maggior possesso, è vero, ma davanti a lui solo ordinaria amministrazione

Danilo 6 – Diciamo che le serate difficili sono altre, però regà, ‘sto Danilo è la sorpresa più piacevole di questa prima gestione Pirlo

Bonucci 6 – Assieme a Chiellini mette in scena l’ennesima puntata di Techetè. Amarcord degli anni ruggenti, senza troppi patemi d’animo

Chiellini 6.5 – Si merita un mezzo punto in più di Bonucci semplicemente perché questo Chiellini è un inno alla vecchiaia

Alex Sandro 6.5 – Entra nell’azione del primo gol, ma soprattutto è preciso e attento in difesa. Boh, se penso all’Alex Sandro dello scorso anno mi viene da pensare dove sia lo scherzo

Chiesa 5.5 – Combina poco, guizzi al minimo sindacale, la solita corsa senza costrutto

Arthur 6 – Fonseca gliene piazza due addosso e il suo raggio d’azione viene giocoforza limitato. Ma quando riesce, i lampi di classe sono decsiamente di foggia pregevole

Rabiot 6.5 – Missà che quando si decise di investire su di lui, ormai due anni fa, alla Juve avevano in mente il Rabiot di questa sera

McKennie 5.5 – Come per Arthur, anche McKennie questa volta si vede poco, limitato da un centrocampo romano parecchio presente

Ronaldo 7 – Invece di menarcela su Ibra, Lukaku e mediocre compagnia cantante, la stampa italica dovrebbe concentrarsi esclusivamente sul portoghese. Con speciali sulla sua vita, sul suo quotidiano, interviste alla servitù, ai malati guariti grazie al suo sguardo e ai quei miracolati come Bernardeschi che grazie alla sua magnanimità arrotondano lo stipendio sbrigandogli le commissioni

MORATA 6 – Di buono questa sera ci sono l’assist e l’impegno. Per la precisione aspettiamo l’Inter Milano

I subentrati

KULUSEVSKI 6 – Propizia l’autogol di Ibanez, stasera il suo l’ha fatto

CUADRADO 6 – Si spara l’ultima mezz’ora ma di fatto continua a riposarsi, anche in campo. Non tanto per demerito suo, ma per merito del centrocampo della Roma

de Ligt: SV

Demiral: SV

Bernardeschi: SV

Pirlo 6,5: Juve che gioca in difesa e si apre in contropiede. Contiene la Roma (oggi decisamente più in palla, almeno a centrocampo) e la castiga con due zampate. Il Maestro sta trovando la quadra