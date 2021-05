Serie A, Pagelle Juventus – Inter: 3-2

Condividi Facebook

Questa volta non ci saranno pagelle, perché voglio esprimere ulteriormente un concetto che mi sta a cuore. Ripeto e ribadisco, il ricambio era necessario, che la Juve non potesse andare a vincere in eterno era scontato, quasi nell’ordine delle cose. E lo dico apertamente: abdicare dopo nove scudetti è anche giusto, per il valore del campionato, per la crescita del movimento, per tutto. Abbiano sbagliato tanto, Pirlo non ha l’esperienza necessaria per guidare una squadra di vertice, invece Conte è stato fantastico, Marotta si è confermato un profilo colossale mentre la nostra dirigenza ha fatto cazzate in serie, non ultimo quell’aborto comunicativo che è stato la Superlega. L’Inter ha vinto lo scudo ed è giusto. Napoli, Atalanta e Milan al 99% andranno in Champions ed è giusto mentre noi, mi spiace, ci meritiamo di giocare la coppa del nonno. Lukaku meglio di Dybala, Ibra meglio di Ronaldo e tutto quello che volete. Per finire, se l’Atalanta dovesse continuare così, in finale ci asfalterà.

Però stasera, anche solo per un po’, dimentichiamo tutte queste verità e lasciatemi godere. Dicono che nella sconfitta ci siamo interistizzati, ma non è vero.

Ad esempio io non vorrei mai il DVD di questa partita.

O forse sì?