Serie A – Pagelle Juventus – Cagliari 2 – 0

Buffon SV – Miete record di presenze passando tutta la partita a grattarsi i coglioni. Prepensionamento dorato

Deligt 6 – Bello, elegante, sicuro dei suoi mezzi e soprattutto letale, come una donna parigina. Quanto è costato, 75 milioni? Comunque troppo poco, cari i miei minchionazzi

Demiral 6,5 – Brutto, sporco, sgraziato eppure sicuro dei suoi mezzi e soprattutto letale, come una battona di periferia. E prende pure una traversa

Danilo 6 – I sorvegliati speciali erano gli altri due. Lui, però, conferma di avere un senso piazzato lì in mezzo

Bernardeschi 6,5 – La psicologa deve essere riuscita a ricordargli di essere un sano possessore di cazzo. Speriamo duri

Cuadrado 6,5 – Spumeggiante a tratti, inconcludente in altri, ma lo ammetto, nel complesso positivo

Rabiot 6 – Buone chiusure e qualche sgroppata, giusto per far prendere aria alla chioma

Arthur 6 – La sensazione è quella che abbia dei piedi da marziano e una velocità di pensiero fuori del comune. Poi, però, per 90 minuti si limita fare da metronomo senza particolari acuti. Un po’ come le fighe che mangiano le banane con fare ammiccante su tiktok. Finché sono banane, ragazze mie, l’unico messaggio che passa è che siete in carenza di potassio

Kulusewski 6,5 – Con ‘sta corsa ingrugnita e la sensazione costante che stia incespicando sul pallone non è un gran bel vedere. Però oh, è sempre in mezzo al gioco e a quest’età è tanta roba

Ronaldo 8 – Ma veramente i media italiani considerano Lukaku e Ibrahimovic degli acquisti più efficaci di questo robocop portoghese? Capre!

Morata 6 – Cerca spesso Ronaldo e, cosa curiosa, Ronaldo cerca spesso lui. La sua storia è simile a quella di quella sorta di anello di congiunzione tra il primate e l’uomo che è riuscito a sposare e ingravidare la Ratajikowski

Pirlo 6 – Tra una pettinata al ciuffo, una foto su instagram e una degustazione dei vini delle sue tenute, il Maestro piazza una formazione equilibrata e ben messa. In più recupera pedine importanti: da adesso potremo iniziare a giudicarlo con senso logico

I subentrati:

Dybala 6 – La mira è rimasta a casa ma se non altro è entrato con voglia

McKennie 6 – Il motorino a stelle strisce fa quello che deve in una partita ormai morta e sepolta

Alex Sandro SV – Bentornato, punto

Betancur 6 – Pronti via, assist no look per Dybala. Che meraviglia

Chiesa 6 – Si scalda correndo avanti e indietro tra centrocampo e bandierina, poi entra al posto di Kulusewski e continua a fare esattamente la stessa cosa

Pic by: @juventusfc