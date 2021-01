Serie A – Pagelle Juventus Bologna 2 – 0

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Szczesny 6.5 – Sarebbe bello potervelo raccontare inoperoso, invece il buon “scesni” si è rivelato se non decisivo, parecchio importante su almeno due conclusioni avversarie. Non oso immaginare cosa può aver pensato questo gelido polaccone quando Cuadrado, in pieno delirio pansessuale, ha provato a infilarlo dove fa più male

Cuadrado 6.5 – Quanto ci sia mancato lo capisci in queste partite qui, dove praticamente si fa trovare ovunque, per di più sempre al momento giusto

Bonucci 6 – La sua non la si può certo definire una domenica impegnata, eppure quando viene chiamato in causa dimostra di aver lasciato le minchiate a casa

Chiellini 6 – Il suo merito più grande? Aver dato sicurezza a un reparto (e al suo compagno di squadra emotivamente più debole) che senza de Ligt dava poche garanzie

Danilo 6 – Non fa sfracelli ma dalla sua parte non si passa e si vedono pure delle interessanti proposizioni. Sarebbe anche buono che Pirlo lo facesse rifiatare un filo

McKennie 7.5 – Che dire, semplicemente il migliore in campo. È l’esempio concreto della quasi riuscita della globalizzazione. Perché quasi? Perché quella completa ci sarà quando vedremo un francese pulirsi il culo in un bidet

Arthur 7 – La svolta Juve, nei piani di Paratici & Co. doveva partire dai piedi raffinati di questo nanetto. Ci ha messo un po’ a ingranare, però dai, ora sto centrocampo sembra avere un senso. Velocità e pensiero decisamente superiori. Come Chalanoglu, ma dieci , venti volte meglio

Bentancur 6.5 – Dove Arthur crea, il suo compare distrugge (le trame avversarie). Se vanno avanti così diventeranno inseparabili. Come Bud Spencer e Terence Hill, come Gianni e Pinotto, come Ric e Gian, come Silvio e la figa

Bernardeschi 5,5 – Dovrebbe essere sempre titolare. Anche perché quando lo leviamo la squadra si trasforma e gioca meglio. A parte gli scherzi, porello, è anche sfigato. Gliene entrasse almeno una

Dal 66′ MORATA 6 – Pur non segnando, il suo ingresso trasforma la Juve, regalando maggiore profondità alla manovra. E pensare che si puntava a Dzeko.

Kulusevski 6.5 – Gioca bene, con la palla tra i piedi è palesemente di un altro livello. Ecco, se proprio proprio bisogna fargli un appunto è quello di essere altruista a livelli pressoché idioti. Ok la riverenza nei confronti di Ronaldo, però ciccio mio, tira ogni tanto

Ronaldo 6 – Oggi cazzeggia e si mangia alcune occasioni non da lui. Vabbè, meglio steccare contro il Bologna, lo dico con tutto il rispetto eh

I subentrati

Rabiot 6 – Solo una gran bella sgroppatona che gli evita il Senza Voto

de Ligt 8 – Il suo ingresso è stato accompagnato da canti di angeli e musiche celestiali

Ramsey SV

Demiral SV

Pirlo 6,5 – Vietato sbagliare. Anche perché con tutti i proclami fatti da Ronaldo in settimana, non vincere gli sarebbe costato una settimana di corvèe nella magione nel portoghese

Pic by: Twitter JuventusFC