Serie A – Pagelle Juventus Atalanta 1 – 1

Sczecny 7: Ci mette i piedoni quando serve e, nel complesso, appare sempre puntuale e ben piazzato. Ma che cazzo dico, la verità è che ci salvato non poco, stasera.

Bonucci 6,5: Non sempre pulito e puntuale ma fa quello che deve fare un capitano, mantenere alta la tensione

de Ligt 7: La sfida con Zapata produce lo stesso rumore che possono fare due asteroidi che si scontrano. E dato che l’attaccante atalantino non segna, l’ha vinta senza se e senza ma questo meraviglioso gigante biondo

Danilo 6: si fa vedere poco in fase di costruzione e quelle poche volte disegna parabole degne dell’ingegner Cane

Cuadrado 6: Che si fermasse dopo un avvio così sfavillante era preventivato. Fa il suo compitino senza mettersi troppo in luce

McKennie 6,5: ‘Sto trottolino mi stupisce ogni partita di più. Stasera si è convertito in modalità sacrificio totale. Che dire, chapeau

Arthur 6: Nei pochi minuti in campo ha fatto vedere cose ottime, poi si fa male e pare anche seriamente. La maledizione che pretende il centrocampo della Juventus privo di piedi buoni continua

Betancur 6: Qualche chiusura grezza ma decisiva e soprattutto l’imbucata per Chiesa per il primo gol. Poco ma buono, insomma

Chiesa 6,5: Fa un gol della madonna e si procura un rigore che vabbè, io avrei dato a fatica. Detta così si meriterebbe un 7,5. Ma c’è questa cosa che corre a testa bassa senza guardare dove diavolo va che vi giuro, mi disturba oltremodo

Morata 5: Fossi stato Pirlo, dopo quello scempio immondo figlio della supponenza visto nel primo tempo, sarei entrato in campo con la cintura in una mano e il tirapugni nell’altra. E secondo me Pirlo ci ha pure pensato, ma visto che era comunque fuorigioco e in ogni caso avrebbe potuto spettinarsi, ha deciso di desistere. In seguito Alvarone si mangia un altro gol fatto e dispensa il nervosismo tipico della circonvalla alle 18

Ronaldo 5: Probabilmente Georgina questa settimana ha speso quanto il PIL di uno stato dell’Africa Centrale e lui si è risentito perché si era promesso di risparmiare in vista delle vacanze estive. Per questo stasera ha combinato poco e un cazzo

I subentrati:

Rabiot 6: Come direbbe Canà: “tutta colpa di quell’entrata a freddo”. Il francese cazzeggia più del dovuto sbagliando qualche pallone di troppo

Alex Sandro 6 – Fa quel che deve senza sbagliare

Dybala SV: 5 minuti contro questa Atalanta non bastano per incidere

Pirlo 6,5: Contro la squadra di Gasperini non è mai facile, ma la sua Juve regge il colpo e fa vedere anche cose discrete. Il rodaggio continua e non possiamo non pensare a come sarebbe andata con Arthur in campo

Foto by: twitter JuventusFC