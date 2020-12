Serie A, pagelle Genoa – Juventus 1 – 3

Condividi Facebook

Szczesny SV: Talmente disimpegnato per tutta la partita che a un certo punto, preso da mille pensieri, si è persino reso conto di avere un cognome del cazzo

de Ligt 6,5: Nessun problema per lui in questa “aperipartita”. Del resto, se su di lui uno come Messi ha avuto la stessa incidenza di una zanzara che prova a pungere il david di Donatello, capirete che il povero Scamacca…

Bonucci 6: Guardarlo affianco a de Ligt ti riporta a quelle serate di gioventù alle 4 di notte, in discoteca. Fradicio di Fernet, se la bellona si è già accasata, trovi affascinante pure quel curioso incrocio tra Rosy Bindi e Mario Giordano che ti guarda ammiccante davanti alla porta del bagno

Alex Sandro 6: Ci mette il fisico e a sprazzi la qualità. In difesa appare roccioso, davanti a volte persino propositivo. Sul gol ne aveva due da curare, quindi non lo incolpo

Cuadrado 6,5: Meno appariscente rispetto alle ultime uscite, eppure anche così risulta decisivo

McKennie 6: il trottolino a stelle e strisce corre e si impegna ed è pure uno dei più pericolosi dei suoi. Nel complesso fa bene, ma la sua irruenza è spesso senza costrutto

Betancur 6,5: lampi di eleganza in mezzo al campo. E basta

Rabiot 6 – Nelle primissime battute prova a reintepretare “la main de Dieu” ma, non essendo divino, il risultato è gol annullato e cartellino. Per il resto giochicchia canticchiando La vie en rose

Chiesa 6: Quando penso a lui mi vengono in mente alcuni grandi calciatori del passato passati per le fila della Juventus, gente del calibro di Zavarov, Rush e Krasic. Però dai, stasera ha fatto anche cose buone

Dybala 6: il Dybala attuale è criptico come una bottiglia di Barolo del 62 scovata in un fienile. Quando la apri non capisci bene se stai bevendo un capolavoro o stai facendo i gargarismi con l’aceto. Per un tempo e mezzo vorresti piangere, poi arriva la nota speziata che ti svolta la serata

Ronaldo 6,5: per un tempo si stretcha le gambe facendo finte su finte senza però concludere nulla. Poi tira due rigori fotocopia

Pirlo 6,5: La squadra è sempre in attacco e questo è un bene. Meno bene il fatto che non si segna manco pregando. Ma questa non è colpa sua