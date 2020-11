Serie A, pagelle Benevento – Juventus 1-1

Condividi Facebook

Szczesny 5,5: poteva fare meglio sul gol, ma compie una paratona pochi secondi prima. Nel complesso gara sciapa.

Deligt 6,5: Cosa gli vuoi dire, è bellissimo anche in un pareggio triste come questo.

Danilo 6: Meno bello dell’olandese, ma comunque efficace.

Cuadrado 5,5: Nel primo tempo, le sue leggerezze mi hanno fatto andare di traverso patatine e birra. Il fatto che da lui partano tutte le cose decenti fatte dalla Juve, in ogni caso, è preoccupante.

Frabotta 5,5: Si presenta con un colpo di tacco che manco Ronaldo nei tempi migliori. E infatti lo sbaglia innescando un contropiede sanguinoso. Poi si ricorda di non essere CR7 ma solo Frabotta e si limita al compitino.

Arthur 5,5: Oggi ha espresso la massima essenza del tikitaka di Guardiola. Quello visto al Bayern, però.

Rabiot 5: per stilare la sua pagella ho riaperto il dizionario. L’aggettivo più adatto per definire il suo apporto al centrocampo è: fatuo.

Chiesa 5,5: Questo vezzo di non considerare le linee del campo e continuare a correre come un mustang miope indifferente a tutto e a tutti, prima o poi, Pirlo lo dovrà correggere. Vista la durezza di comprendonio di Mr 60 milioni, io propongo 100 nerbate a ogni fine allenamento. Mezzo punto in più per aver lanciato Morata, ma gli sarà capitato per caso.

Dybala 6: Il piede sembra sempre il mio, cioè storto, però si danna per combinare qualcosa. Commovente e inutile come un vecchio con problemi erettili in un set porno a Budapest.

Morata 6,5: Oggettivamente ha il piede caldo. Ci prova da qualsiasi posizione ed è di gran lunga il più pericoloso dei suoi. Peccato che non trattandosi di Ronaldo, non cambia da solo l’inerzia della partita.

I subentrati:

Betancur: 5,5: Mah.

Kulusevski 5,5: Bah.

Bernardeschi 5,5: Boh.

Pirlo 5,5: Considerando che le alternative in casa sono poche, non è che si possa metterlo in croce. Diciamo che fa quel che può col materiale a disposizione. Però che due maroni.