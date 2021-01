Serie A – Juventus – Sassuolo: 3-1

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Szczesny 6: Questa volta non è chiamato a miracoli particolari, sul gol può davvero poco

Danilo 7: Che fosse forte in difesa lo avevamo capito, che sapesse tirare fuori gol del genere probabilmente anche. Ma era troppo tempo che non lo vedevamo in queste vesti. Ah, e che palla per Ronaldo…

Bonucci 5,5: si fa scappare Defrel in occasione del gol. Riprova (ennesima) che il nostro capitano gioca bene solo se supportato da una spalla di valore, cosa che il rientrante Demiral non può (ancora) essere

Demiral 6: non far rimpiangere de Ligt è impresa francamente impossibile, e infatti il povero turco non riesce nell’intento. Però fa il suo, tenendo botta sulle folate del Sassuolo

Frabotta 7: Il prodotto della cantera torinese di partita in partita sembra crescere in maniera costante. Non è un Cabrini, per l’amor di dio, però il suo in questo periodo d’emergenza lo sta facendo parecchio bene. E l’assist per Ramsey è un cioccolatino

Chiesa 6: Si muove tantissimo, alla velocità della luce, fulmineo, instancabile: come un topo bendato in un labirinto

Arthur 6: Stasera poco illuminante in fase di attacco, tanta legna, però, in difesa

Bentancur 5,5: 45 minuti per non incidere. Se si pensa che la trama di un porno si risolve nei primi 30 secondi, il nostro Rodrigo è più una corazzata Potionkin di fantozziana memoria

McKennie SV: si fa male dopo circa venti minuti in cui non fa in tempo a fare vedere molto

Dybala 6: Gioca un primo tempo onesto, per poi farsi male in un ripiegamento difensivo. A quanto pare il 2021 per Dybala è più sfigato del 2020

Ronaldo 6,5: Fatica parecchio a combinare qualcosa di buono, poi, a 35 anni, pianta uno scatto (e consenguente gol) che manco un vent’enne

I subentrati

Kulusevski 6,5: si presenta con un erroraccio che se fossimo a Napoli “maronna chitemmuort”. Poi, piano piano, si riprende facendo vedere cose decisamente pregevoli

Rabiot 6: in un centrocampo in superiorità numerica si limita a difendere dalle folate del Sassuolo. Anche lui come Arthur, meglio nella fase difensiva

Ramsey 6,5: Stasera doveva riposare, poi l’infortunio di McKennie lo costringe a un super lavoro. Ben ripagato, visto il gol che regala i tre punti alla sua squadra

Bernardeschi SV

Morata SV

Pirlo 6,5: Gli tocca combattere con la sfiga che prima si presenta con le vesti del Covid, poi con tre infortunati nel primo tempo. I cambi sono stati pressoché obbligati, ma in ogni caso tutti giusti. Insomma, stasera meglio sia di Conte, sia di Fonseca

Foto by: Twitter JuventusFC