Serie A, le pagelle di Bologna – Juventus: 1-4

Szczesny 6: Avesse passato la serata a sotto i portici di Bologna a bere lambrusco non ce ne saremmo minimamente accorti. Paradosso comico, il meglio di sé lo da con un assist a Morata. In pratica il suo apporto all’attacco della Juve questa sera. Ha superato quello di tutta l’annata offerto da Bernardeschi (Pinsoglio 6: debutto in campionato e un gol subito, ma vabbè, poche colpe)