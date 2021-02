Pagelle Verona – Juventus: 1 – 1

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Szczesny 7 – Per distacco, il migliore

Demiral 5.5 – Impreciso in marcatura, svasato in impostazione e con qualche ombra sul gol

De Ligt 6.5 – La sua presenza in maglia Juventina non si spiega. Non si merita questo stillicidio

Alex Sandro 5.5 – Non demerita per buona parte della partita, ma l’errore sul gol rischia di decretare la definitiva abdicazione allo scudo

Chiesa 6.5 – Decisivo sul gol e questa è cosa buona. Per il resto sembra Mauro Repetto, si muove tanto, fa scena ma continui a chiederti a che cazzo serva

Bentancur 5.5 – Difenderà anche bene, ma perde di quelle palle che verrebbe voglia di prenderlo a bastonate

Rabiot 5 – Idem come sopra

Bernardeschi 5.5 – Un filo meglio delle ultime uscite, ma sto ragazzo continua a restare un mistero

Ramsey 5 – Entea nell’azione del gol. Ma è davvero l’unica cosa buona che fa

Kulusevski 5,5 – Incide pochino, piazza qualche bella giocata, ma di letale ha solo la pettinatura

Ronaldo 6 – Non è il Ronaldo straripante a cui eravamo abituati, ma tocca u apalla e fa gol. Che gli vuoi dire?

All. Pirlo 5.5 – Giocatori contati e ok. Però ora per lo scudo ci vuole un miracolo e in champions toccherà fare una rimonta. Insomma, st’annata pare tutto tranne che un bijoux