Pagelle Sampdoria- Juventus: 0 -2

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Sczesny 6: A parte un grande intervento su Quagliarella è talmente disoccupato che verso il 15esimo del secondo tempo ha scoperto che recitare il suo cognome al contrario può evocare l’apertura delle porte dell’inferno

Cuadrado 7: il cioccolatino per Ramsey è spettacolare, per il resto, onnipresente

Bonucci 6,5: Con la spalla giusta affianco diventa un difensore insuperabile. Come la racchia che vive dell’aura feromonica dell’amica figa

Chiellini 7: Sia chiaro, per me de Ligt è il futuro. Però questo presente di anziani con i coglioni grossi come mongolfiere non mi dispiace

Danilo 6,5: un jolly. Pieno di risorse, a destra, a sinistra, sopra, sotto, davanti, dietro. Insomma, un po’ come Josè, la lucciola brasileira che lavora tra Console Marcello e Viale Espinasse

McKennie 7: ha la faccia tonda come quella di un bambino texano sovrappeso. Ma sotto batte un motore che fa spavento per prestazioni e resistenza

Arthur 6,5: ci voleva solo qualche partita. Ed eccolo qui il neurone juventino

Bentancur 6,5: altra partita che mi fa gridare: ma contro l’Inter Milano che cazzo avevi?

Chiesa 6,5: Segna il gol partita e questo è già tanto

Morata 6,5: un assist e tanto sbattimento

Ronaldo 6: la sufficienza solo per la genialata che porta il secondo gol. Per il resto, viene annullato dal nipote del Maestro Miyagi

Pirlo 6,5: le conferme ormai sono troppe: questo è il centrocampo della Juve