Pagelle Napoli Juventus: 1 – 0

Szczesny 6: Non può nulla sul rigore di Insigne, per il resto per lui, stasera è solo ordinaria amministrazione

Cuadrado 6: Primo tempo interlocutorio, di certo è uno dei pochi in maglia bianconera a provare un cambio di passo. Esce alla fine del primo tempo per infortunio, e questo è decisamente un male

de Ligt 6,5: Murato anche Osimeh. Quale altro fenomeno manca all’appello?

Chiellini 6: Provoca il rigore con la grazia che ha contraddistinto la sua ormai ventennale carriera. Si tratta dell’unica macchia di una prestazione in ogni caso sufficiente

Danilo 6: Francamente non ricordo un’azione degna di nota da parte di Danilo. Almeno nel primo tempo, nel secondo cresce un filo di intensità, giusto quel che basta per strappare la sufficienza

Bernardeschi 5,5: Dimostra di avere coraggio quando ciula a Ronaldo una palla al limite dell’area spedendola ‘n copp’ o Vesuvio. Per il resto prosegue sulla falsariga delle ultime partite: si impegna, ma proprio non ce la fa

Bentancur 5,5: ha il suo bel da fare a gestire la reattività del trottolino Insigne, nel complesso però, in una partita decisa da un calcio di rigore non è che si possa dire molto sul centrocampo. Di certo lui non ha alzato il livello

Rabiot 5,5: Come un cieco in un’orgia, stasera ha fatto fatica a trovare il suo posto nella scena

Chiesa 6: I grandi campioni generalmente sono egoisti, però poi segnano. Nel suo caso vale solo la prima parte di frase. Nonostante sto preambolo è il migliore dei suoi

Morata 5,5: Vale quello che ho scritto per Danilo, per tutta la partita però

Ronaldo 5,5: Prosegue nel suo periodo di scarsa forma. Sulle punizioni ormai è cpmmovente

I subentrati

Nessuno di loro si merita un voto

Pirlo 5: l’accanimento terapeutico nei confronti di Bernardeschi è lodevole, però, Andrea caro, non che siamo gli All stars che possiamo permwtterxi di giocare sempre con un uomo in meno