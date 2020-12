Pagelle Juventus – Torino: 2-1

Condividi Facebook

Sczeczny 7: Che dire di questo portierone dal nome impronunciabile? Ci tiene a galla, e questa sta diventando una spiacevole abitudine

De Ligt 6,5: Belotti, incarognito con quella corsa gobba ci prova anche a fare a spallate con lui. Ma l’olandese è un muro. Un muro di cemento armato ricoperto di seta bianconera e con al centro, affisso da una puntina d’oro a 24k, il poster di Sabrina Salerno con le zizze al vento

Bonucci 6: Fa letteralmente cagare per 89 minuti. Sbaglia tutto, pessimo su ogni aspetto. Poi segna, per cui ecco servita la sufficienza, punto

Cuadrado 7,5: Ok, non dirò più cattiverie su di lui. Segna un gol vanificato dal difensore coi piedi buoni e piazza due assist al bacio sul finale di partita

Danilo 5,5: Schierato sulla fascia torna a essere il giocatore che tanto mi piaceva prendere per il culo

Betancur 5,5: Anche stasera poca roba

Rabiot 5: Quando parte palla al piede pare sempre debba fare sfracelli, poi però, non combina un beneamato. Re dei preliminari

Chiesa 5,5: Mezzo punto in più per quanto fatto vedere nella ripresa, per quanto visto nel primo tempo, invece, sarebbe stato da prenderlo per i capelli e cacciarlo a calci nella squadra B

Kulusevski 5: Che dire di Kulusevski? Niente, è inutile e fastidioso come un brufolo in mezzo agli occhi il giorno del tuo matrimonio

Dybala 5: Giudicarlo per la prova di stasera sarebbe commettere atto di bullismo

Ronaldo 5,5: Il re senza il suo vassallo preferito combina poco e un cazzo. Indispettito dall’andamento della gara si sbraccia e urla contro tutti, come un Marchese del Grillo qualsiasi

Mckennie 7: Oh, say can you see, by the dawn’s early light, What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming?

Pirlo 5,5: Il Maestro, preso da un impeto di egocentrismo celeste, prova a trasformarsi in dio e a momenti resuscita una squadra praticamente morta: il Toro. Solo il culo e le nostre bestemmie lo frenano da un’impresa che sarebbe stata colossale

Pic by: @juventusFC