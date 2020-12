Pagelle Juventus Fiorentina: 0 – 3

Condividi Facebook

Szczesny 6: Si prende tre pere, tendenzialmente senza particolari colpe

Cuadrado 4: L’ultima volta che ho provato dei brividi così forti è stato quando Cambiasso cercò di spezzare una gamba a Giovinco in un Inter – Juve di qualche anno fa.

de Ligt 6,5: Ha un tale strapotere fisico che gli attaccanti avversari gli girano al largo e puntano tutti Bonucci. Pensa che culo

Bonucci 4: Sciagurato. Impreciso, sempre in ritardo, il vero punto debole della difesa juventina. E quando lo inquadrano la pena si trasforma in rabbia perché ha proprio la faccia di chi per novanta minuti non ci ha capito un cazzo

Alex Sandro 6: Tra i migliori dei suoi e Bonucci da bravo capitano lo premia servendogli un autogol facile facile

McKennie 6: Corre, corre tantissimo, ma stasera lo fa senza costrutto

Bentancur 5,5: Il bel Bentancur visto a Parma questa sera è rimasto a casa, la brutta copia in campo è stata sovrastata dai vari Ribery (e ci stà), Borja Valero e Ambarabaciccìcoccò

Ramsey SV: Sacrificato sull’altare dell’inferiorità numerica. A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, stasera non ha fatto in tempo a farsi male

Chiesa 5: Un solo spunto decente in mezzo a una generale, diffusa, fastidiosa inutilità

Morata 5: Pur alternando poche partite belle a molte altre scialbe, personalmente Caceres mi è sempre piaciuto parecchio

Ronaldo 6: È il più pericoloso. Si procura un rigore (non dato), tira da ogni posizione e dribbla alla vecchia maniera. Peccato che intorno a lui rotolino solo silenziose balle di fieno

I subentrati:

Danilo 6: In una partita condizionata dall’espulsione di Cuadrado, cerca di mettere ordine e anche un po’ di proposizione in avanti. Di più, onestamente, non poteva fare

Bernardeschi 6: Si procurerebbe pure un rigore quando Thor, il portiere della Fiorentina, lo abbatte in aera. Ma stasera quando gira male, gira male

Kulusevski 5: Cantava Guccini: impalpabile come la seta. Aggiungo io: inutile come la merda

Pirlo 5,5: Troppe cose andate storte per dare un giudizio sulla sua lettura di gara. Di certo, ‘sta menata dell’incostanza sta diventando preoccupante