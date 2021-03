Pagelle Cagliari – Juventus: 1 – 3

Condividi Facebook

Szczesny 6: Il cartonato del portiere della Juve fa il suo dovere osservando immobile l’esito di una partita che non è passata, nemmeno per sbaglio, dalle sue parti

Cuadrado 5,5: moscio dietro, poco preciso davanti. Se fosse un cazzo, potremmo parlare tranquillamente di periodo refrattario

de Ligt 6,5: Picchia Pedro con l’eleganza e la maestria di una mistress di vecchio corso

Chiellini 6: Il rientro del grande vecchio sarà utile in questa fine di campionato tipica di squadre tipo l’Inter, cioè povera di impegni

Alex Sandro SV: Si fa male subito, ingiudicabile (Bernardeschi 6,5: si impegna e ci prova con continuità. Lo dico sottovoce, ma a me sembra stia riprendendo le fattezze di un calciatore normodotato)

Kulusevski 6: I complimenti di Mourinho al Porto per la vittoria in Champions hanno ringalluzzito il tifoso interista, che su Twitter per la proprietà transitiva, ha sentito la vittoria dei portoghesi un po’ come se fosse sua. Per lo stesso motivo io, stasera, godo per il tunnel che Kulu ha rifilato a Godin

Danilo 7: Il migliore stasera, dopo Cristiano. Prezioso in difesa, solido in mezzo

Rabiot 6,5: Sembra in crescita e questo è un bene. Peccato soltanto che sia arrivato un filino tardi: allenarsi tutto l’anno per vincere il trofeo Berlusconi è un po’ da stronzi, in verità

Chiesa 6: L’assist per Cristiano è la cosa migliore della serata. Per il resto, pur non essendo efficace come contro il Porto, è una costante spina nel fianco della difesa cagliaritana

Ronaldo 7,5: Stasera è stato totale. Come il mio giramento di cazzo se penso a mercoledì scorso

Morata 5,5: Diciamo che stasera gliene sono girate bene davvero poche. Anzi, proprio nessuna

Pirlo 6: Pare che la sua Juventus giochi come se si fosse levata un peso. Poi si può questionare sulle scelte tattiche, ma questa incapacità di essere decisivi in Europa sembra che l’abbiamo scolpita nel DNA, e non è certo colpa di Pirlo. Speriamo anzi, che dal prossimo anno la sua mano si possa vedere un po’ di più, soprattutto a livello di carattere