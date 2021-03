Le (non) pagelle di Juventus – Benevento: 0 – 1

Condividi Facebook

Dopo lo scempio visto allo Stadium oggi, non me ne vogliate, ma di esprimermi su ogni singolo giocatore proprio non ne ho voglia. Quindi, andiamo di pagelle di squadra:

La squadra 4: Che non sia la corazzata di cui tutti parlano è un dato di fatto. Che la rosa non sia così profonda come tutti hanno sempre detto è ormai una verità sotto gli occhi di tutti. Che questa potesse trasformarsi in un’annata di transizione (e dico di transizione perché del cazzo non sta bene) era ampiamente prevedibile. Ma che la Juve sia sia trasformata di colpo in una squadra completamente inaffidabile, cerebralmente avulsa, ma quel che è peggio priva di quella noiosa solidità tipica della sua storia, questo no, questo non era preventivabile. E tantomeno perdonabile.

Pirlo 5: È giovane, deve fare esperienza e quest’anno, non sempre per copla sua, è sembrato immerso in un frullatore da cui ci ha capito poco e nulla. Nessuno gliene fa una colpa, ci mancherebbe. Anche questo era ampiamente preventivabile. Però, Andrea caro, visto come butta, potremmo evitare i proclami domenicali del tipo: “Dobbiamo vincerle tutte?”, o quello di oggi, ancora più cieco: “Per lo scudetto ci siamo ancora”?. Perché già dà fastidio vedere quegli altri vincere con un nostro allenatore e un pezzo della nostra dirigenza, ma farci prendere per il culo da chi in negli ultimi 10 anni ha cucite sul petto solo le tombole di ferragosto, anche no.

Paratici 5,5: La quasi sufficienza se la merita solo per il coraggio di esporsi nel dopo partita. Il tono da condannato a morte, invece, per di più utilizzato per giustificare un presente di merda con un passato glorioso è stata la ciliegina di cianuro sopra una bella torta demmerda.