Juventus – Crotone: 3 – 0

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Buffon SV: ah, c’era?

Danilo 6: Il Crotone là davanti è poca roba, lui la gestisce senza patemi. Si fa ammonire e salterà la prossima

Demiral 6: idem come sopra, serata in relax, utile per affinare l’intesa col dio biondo

de Ligt 6: Stasera il divino de Ligt si limita a osservare il mondo dall’alto, vegliando sull’umanità tutta illuminandola con la purezza della sua classe

Alex Sandro 6,5: Mezzo punto in più rispetto agli altr per l’assist a Cristianone

Chiesa 5,5: determinante, come un chihuahua che prova a sedare una rissa tra due rottweiler

McKennie 6: pochi problemi per lui questa sera, in più arriva pure il gol.

Bentancur 6: per fare meglio dell’ultima sera di Champions ci voleva ben poco

Ramsey 6,5: una traversa e un assist. Serata piena per Aaron che come ciliegina sulla torta ci piazza pure uno 0 alla voce infortuni

Kulusevski 6: Meglio di Chiesa, se non altro lui sembra un filo più dentro i meccanismi di squadra

Ronaldo 7: Due gol fatti, ma soprattutto la sensazione che il portoghese sia leggermente più in forma rispetto alle ultime settimane

Pirlo 6.5: Sulla carta era una partita facile, da vincere anche per dimenticare il Porto. La sua Juve lo fa nel migliore dei modi, senza affanni