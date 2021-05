Atalanta – Juventus: 1-2 – Le pagelle della finale di Coppa Italia

Buffon 6 : Sul gol può poco, per il resto ordinaria amministrazione

Cuadrado 6 : Meno trascendentale del solito, ma pulito in fase difensiva e sempre presente davanti

de Ligt 8 : Se becco ancora qualche idiota che ha il coraggio di dire che non vale i 75 milioni pagati, giuro che gli riservo il trattamento che lui, questa sera, ha riservato a Zapata

Danilo 6,5 : Tiene botta in difesa, soprattutto nel primo tempo dove l’Atalanta ha dato il meglio di sé

McKennie 6,5 : meglio rispetto alle ultime uscite, puntella il centrocampo e ci mette quella verve creativa che gente come Bentancur ancora non ha

Bentancur 6,5: Non saprà costruire, ma in quanto a interdizione, stasera mi ha fatto ricordare perché Agafan lo ami così tanto

Kulusevski 6,5: Tre gol in un anno, tre fotocopie. Per carità, mica mi lamento, però il giovane Kulu mi ricorda un po’ D’Alessandro, quella sorta di genio argentino tanto decantato dalla stampa mondiale che aveva una sola finta e che, proprio per quello, invece di diventare il nuovo Messi, si ritrovò a invecchiare nel Wolfsburg