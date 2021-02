Champions League – Porto Juventus: 2-1

Condividi Facebook

Szczesny 6: Incolpevole. È un po’ come quando sei lì, in cucina, e stai preparando con amore la cremina per la cacio e pepe aggiungendo goccia a goccia l’acqua di cottura sul grattuggiato per ottenere la giusta densità. E poi ti arriva un Bentancur a caso, sentenzia che la crema è troppo densa e, senza che tu riesca manco a mandarlo affanculo, versa una caraffa d’acqua sul cacio mandando in merda tutto quanto

Danilo 6,5: Fa quello che deve, senza sbavature. La difesa è il minore dei problemi di questa accozzaglia in maglia bianconera. Salterà il ritorno, e questo mi spaventa più di un Bernardeschi titolare

de Ligt 6,5: avere l’olandese in squadra, oggi, è un po’ come montare un V10 sul telaio di una Panda: totalmente sprecato

Chiellini SV: A questo punto, però, continuare a schierarlo titolare è accanimento terapeutico

Alex Sandro 5,5: Il secondo gol ha scritto sopra il suo nome. E con questo ho detto tutto

Chiesa 6: tiene viva la speranza juventina con un gollonzo

Bentancur 5,5: Più che una brutta partita, l’uruguagio pare un caso di malasanità: in queste condizioni mentali dovrebbe starsene rinchiuso in un ospedale psichiatrico

Rabiot 6: Per 80 minuti è l’espressione perfetta di un centrocampo ancora in cerca d’autore. Poi pianta l’assist che ci tiene a galla per qualche altra settimana

McKennie 5,5: mettiamola così, ‘sto giocatore è un ottimo valore aggiunto quando tutto va come deve andare. Se c’è da ribaltare una partita il suo apporto torna a essere quello di un calciatore americano capitato non si sa bene come in Serie A

Kulusevski 5: Stasera sembrava un compendio del disagio motorio. Tecnicamente pare un ritardato.

Ronaldo 5,5: A quanto pare nessuno è profeta in patria. Il fatto è che pare si sia stufato di perdere, comprensibile. Un altro fatto è che là davanti, avremmo avuto più mobilità se avessimo schierato un gatto di marmo

I subentrati

Demiral 6: entra a freddo e non demerita. Affronta a muso duro persino quell’assassino di Pepe

Morata 6: si sbatte ma combina ben poco. Di certo con lui in campo la Juve ottiene maggiore profondità

Ramsey SV: torna e non si fa male, guardiamo il lato positivo, va

Pirlo 5,5: Ok le assenze, ok gli infortuni. Ma questa paura che ci prende quando arrivano gli ottavi di Champions ha anche un po’ rotto il cazzo