Champions League, Juventus Porto 3-2 – Le pagelle

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Szczesny 5: Spiazzato sul rigore, fregato da Ronaldo sulla punizione, perfetto emblema dell’ennesimo psicodramma europeo

Cuadrado 6: Crossa tantissimo e a due minuti dalla fine stampa una traversa che non ha ancora smesso di tremare

Demiral 5,5: Provoca il rigore, unica pecca di una partita attenta

Bonucci 6,5: attento in difesa e prezioso in attacco, vedi gol del pareggio (De Ligt 6: il divino torna in coppia con Demiral e non fa passare una mosca)

Alex Sandro 6: Stasera si è rivelato il meno solido del comparto difensivo. Un filo meglio in attacco, dove riesce a far valere il fisico

Ramsey 5: E chi l’ha visto? (McKennie 5: impalpabile)

Rabiot 6,5: Cresce alla distanza dopo un primo tempo in cui, per velocità, è sembrato la crasi tra Montolivo e Ivan De La Pena (quello laziale). Segna il gol del 3-2.

Arthur 7: Minchia, quanto ci è mancato. Mai e dico mai, una palla giocata in maniera banale (Bernardeschi 6: si presenta con un’entrataccia, poi fa quel che deve)

Chiesa 7,5: Scusa Paratici, scusa Agnelli, scusatemi tutti. Giuro che non parlerò più male di questo gioiellino (Kulusevski 6: prende le veci di Chiesa, ma senza segnare)

Morata 5,5: Lotta tantissimo, senza però ottenere molto

Ronaldo 5: A vederlo così moscio, la sensazione è che non ci credesse più manco lui. Di buono solo l’assist per il primo gol di Chiesa

Pirlo 5,5: Conte ce lo ricorderemo per la garra. Allegri per la solidità. Sarri per quel 2 – 0 all’Inter che ci aveva illusi tutti. Pirlo lo ricorderemo per le partenze ad handicap. E per l’ennesima uscita agli ottavi di Champions.