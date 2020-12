Champions League: Pagelle Juventus – Dinamo Kiev: 3-0

Condividi Facebook

Szczesny 7 – Timbra due belle parate in 90 minuti di nullafacenza. Se in un 3-0 il portiere della squadra che vince risulta tra i migliori, il mondo gira proprio alla rovescia

Demiral 6 – Dopo lo stop rientra e non fa casini. Di ‘sti tempi c’è da baciarsi i gomiti

Bonucci 6 – Se fossi un arbitro lo espellerei una domenica sì e l’altra pure

De Ligt 6 – L’Olanda la amo per tre cose: i coffee shop, la prima Jean Grey e per questa meraviglia di ragazzo coi piedi di fata, il corpo di un corazziere e un’intelligenza tattica che Bonucci non potrebbe raggiungere manco impiantandogli il cervello di Rita Levi Montalcini

Alex Sandro 7 – Rispolvera una parola che dalle parti di Torino è desueta quanto il termine “pinzillacchera” e cioè: cross

Ramsey 6 – Azzecca i tempi ma fa di quegli errori da sbattezzarsi. Un po’ come ricevere una fellatio da una bellona con l’apparecchio: la accetti, ma sempre sul chi va là

McKennie 6.5 – Corre e lotta sempre e comunque, quasi volesse esportare la democrazia nel mondo. Ed esattamente come accade al suo Paese, a volte lo fa con costrutto, a volte a cazzo di cane

Bentancur 6 –Pare arrugginito, ma finalmente si inizia a scorgere la garra che ci ha fatto innamorare di lui

Chiesa 7 – Mr 60 milioni fa un gol ed entra in altre due reti. Ok, contro degli scappati di casa, ma è giusto comunque rendergli il merito

Ronaldo 6.5 – Una traversa e un gol scippato al suo vassallo. Di più non fa, ma ai totem a volte basta anche solo farsi vedere

Morata 6 – Primo tempo in cui incespica anche sulla sua ombra, poi si scioglie e segna. Quando Ronaldo pretende lo jus primae nocti, lui da bravo suddito chiude gli occhi e si mette a novanta

I subentrati

Dragusin 6 – Ma-ia-hii, Ma-ia-huu, Ma-ia-hoo, Ma-ia-haa è entrato Dragusin. A parte l’omaggio ad Haiducii, bel debutto per il giovine Vlad

Danilo 6 – Con sto freddo, da buon brasiliano entra pensando alla doccia

Bernardeschi 6 – Non ha combinato un cazzo a parte un colpo di tacco che per quelli come me, che amano il gesto fine a se stesso, è stato pura poesia

Arthur 6 – Anche lui non vedeva l’ora di entrare in doccia, se in compagnia di Danilo questo non lo sappiamo

Kulusevski 5.5 – Sarebbe stato più giusto un 6, ma visto che si porta dietro il peccato originale di essere stato scelto da Paratici al posto di Haaland, ecco spiegata l’insufficienza

Pirlo 6 – L’avrebbe vinta anche schierando Bonucci regista, ma in ogni caso è una partita che fa morale

Pic: JuventusFC by twitter