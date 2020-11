La nuova Frontiera, una collana dedicata alla natura

vi scriviamo pieni d’entusiasmo per parlarvi di un progetto a cui lavoriamo da un po’ e che finalmente possiamo condividere con voi: oggi nasce La frontiera selvaggia, un nuovo contenitore in cui offriremo ai nostri lettori un’ampia mostra di come la letteratura si sia interessata alla natura.

Siamo convinti che il grande tema degli anni che sono davanti a noi, e le notizie di questi giorni sono qui a dimostrarlo, sarà il rapporto che la nostra specie ha con il mondo che la circonda e la ospita.

Per questa ragione nasce La frontiera selvaggia, una collana che accoglierà “specie” di testi differenti, di fiction e non fiction: dal nature writing al romanzo dei grandi spazi nordamericano, dalla diaristica alla saggistica.



All’andatura di una passeggiata tra i boschi si susseguono divagazioni filosofiche e osservazioni puntuali, prima su tutte l’anelito a conoscere se stessi recuperando il rapporto profondo con la natura: attraverso l’atto primordiale del camminare l’uomo ritrova il contatto con la sua essenza più selvaggia.

Thoreau ci regala una scrittura vivida, evocativa, ricca di immagini del mondo naturale. Un inno alla bellezza del paesaggio invernale, alla sua purezza e alla sua quiete, e alla sensazione di ritrovarsi dopo una lunga camminata nel calore e nell’intimità della casa.



