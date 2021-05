Vincenzo Trama – Müchela, Iena – Spartaco

Condividi Facebook

Editore: Spartaco

Collana: Dissensi

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 27 maggio 2021

Pagine: 176 p., Brossura

EAN: 9788896350911

Don Matteo. Il sagrato. Alessio e i Verdi. Manuel. Le lotte. Le botte. Le rotte tracciate sghembe dalle bici. Il presidio davanti alla chiesa. La Band del Nord. I nemici, gli alleati, i traditori. L’amicizia, il pudore, il sudore. Noi.

Un amico è morto. Mirko torna, per il funerale, nel paese che l’ha visto crescere nella Bassa milanese. Tra infanzia e adolescenza, si srotola il filo dei ricordi che lo lega alla Band del Nord, slabbrata armata di ragazzini che hanno dichiarato guerra all’universo intero e soprattutto alla periferia sud. Questi mondi si urtano, lasciandosi addosso lividi che verranno sanati forse solo durante la messa funebre. Un romanzo di formazione, crudo, diretto, toccante, che rimanda a Golding, Molnár, Salinger, Pasolini. «La regola aurea è nota: vieni da giù? Stai nella zona nuova, destinato a delinquere. Sei nella parte vecchia? Allora da figlio del Nord opti solo per qualche droga al parchetto, nulla che non passi dopo l’adolescenza. Mescolarsi comunque non è previsto, perché moglie e buoi sono una questione di vicinato, non più solo di paese».

Una storia per chi ha attraversato la fanciullezza in sella a una bici. Per chi ricorda limpida la sensazione del primo lunedì delle vacanze estive. Per chi ha vissuto l’inverno dentro e fuori. Per chi, bersaglio di pregiudizi, si è fatto scudo con la vera amicizia. Per chi è convinto che leggere e amare siano la stessa cosa.