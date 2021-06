Variabili non considerate, Renato Costa – Edizioni Beroe

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

La sensazione che permane al termine della lettura di questo thriller intriso di erotico, esordio narrativo dello scrittore calabrese Renato Costa, uscito nel mese di maggio per conto della Edizioni Beroe, è che questi tenti di scavare un solco profondo all’interno di una realtà deviata nella quale cerchiamo di divincolarci tutti i giorni, una realtà costituita da persone, personaggi, menti diaboliche, criminali e poveri innocenti messi alla gogna su un social a causa di una notizia falsa condivisa dalla persona influente. Costa sembra voler deliberatamente toccare il fondo e svelarne le nefandezze per portarle alla luce. “Qualsiasi scelta ti presenta il suo conto nel corso degli anni e, anche se pensi di poter gestire ogni situazione, ci sarà sempre una variabile non considerata, un imprevisto che cambierà la tua vita, facendo crollare un castello di carta solido come le tue convinzioni” sono le parole che Teresa rivolge al marito Calogero Penna, che nella vita si è occupato di traffici di immigrati irregolari utilizzando come imbarcazioni i gommoni acquistati con soldi sporchi derivanti da manipolazioni e utilizzo improprio di fondi europei ad opera di associazioni criminose e il cui castello di carta è prossimo a disgregarsi, essendo stato scoperto da sua figlia Greta, di professione avvocato. Le variabili non considerate dei tanti personaggi che animano la storia hanno la meglio sulle vite e sulle relazioni di tutti loro, rivelando la natura premonitrice della donna. La realtà raccontata dall’autore è inoltre pregna di un mondo artefatto e di circostanze, dove regnano le fake news amplificate e mitizzate sui social network, dove regna il crimine organizzato con finalità terroristiche, sfruttamento della prostituzione minorile; il complotto e il ricatto dei potenti che con la loro abiettezza possono distruggere totalmente in un lampo un vissuto innocente; un viaggio quasi onirico tra Roma, Raqqa, Pizzo Calabro per giungere sino a Bucarest, in cerca della verità che riesce a mostrarsi in tutta la sua spietatezza, immortalata in una sequenza di immagini e dialoghi. La verità purtroppo come noto, richiede spesso un prezzo troppo alto da pagare e per Davide, Marco, Greta, Teresa e Matilde quel prezzo sarà di natura inestimabile e senza ritorno. Se questo libro fosse un film, sarebbe bello pensare che la colonna sonora perfetta potrebbe essere cantata dal compianto Franco Battiato nei versi “Ma l’animale che mi porto dentro Non mi fa vivere felice mai Si prende tutto anche il caffè Mi rende schiavo delle mie passioni E non si arrende mai e non sa attendere E l’animale che mi porto dentro vuole te”

Casa Editrice: Edizioni Beroe

Genere: Thriller erotico (V.M. 14)

Copertina e illustrazioni: Teresa Bonaccorsi

Pagine: 162

Prezzo: 13,00 €

Contatti

https://www.facebook.com/RenatoCostaBeroe/

https://edizioniberoe.com/

https://www.facebook.com/Edizioni.Beroe/

https://www.instagram.com/edizioni_beroe

Link di vendita online

https://edizioniberoe.com/prodotto/renato-costa-oscuro-destino/