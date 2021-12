Un Giorno Qualunque Parlerà Di Te di Andrea Lutri

Condividi Facebook

La Poesia è qualcosa di certamente molto intimo e assolutamente personale. Molte persone, sia di sesso femminile che maschile, scrivono, possibilmente a mano con calligrafie incerte, mentre la mano scorre veloce su quelle carte che rivelano in maniera imprescindibile la loro anima e le sue innumerevoli e affascinanti sfumature. E quelle poche parole, di più che in tante pagine di un romanzo o di un racconto breve, si possono -in realtà- nascondere molti concetti e numerosissime emozioni, talora persino contrastanti fra di loro. E questo accade perché quando decidiamo di comporne una, persino in maniera inconsapevole, non badiamo alla trama o al contenuto, ma solo ad ascoltare il nostro cuore, andando ben più in profondità, dando voce anche all’anima. E così il reale si trova a braccetto con l’irreale, o ancora meglio con il vasto e meraviglioso mondo dei sogni. Tutti noi sogniamo, ma spesso al mattino, quando ci destiamo, abbiamo la sensazione di non aver sognato nulla, perché non ricordiamo che cosa abbiamo sognato. Alte volte poi ce lo ricordiamo benissimo ma per pudore non vogliamo rivelarne il contenuto a noi stessi e soprattutto agli altri. E poi pensiamo che i sogni siano solo illusioni, e che sebbene possano farci sentire bene in quel momento, poi quell’istante passerà e noi rimarremo, come si suol dire, con un pugno di mosche in mano. E non possiamo permettercelo tutto ciò, soprattutto oggi che viviamo in un mondo e in una società volti alla concretezza. Siamo un popolo di costruttori e pertanto dobbiamo costruire qualcosa di reale e tangibile. Bando alle ciance, alle illusioni e ai sogni, se poi possono in qualche maniera intralciare il concreto. Eppure è proprio grazie ad essi che talora troviamo la forza necessaria per vivere la nostra vita, un dono meraviglioso che noi abbiamo ricevuto da altri esseri viventi per un gesto d’amore. Ed è proprio l’amore, con la “A” maiuscola, l’indiscusso protagonista di questa silloge di Andrea Lutri, strettamente legata al sogno. Qualcosa di unico e di assolutamente speciale che non può lasciarci indifferenti e che ci induce, poesia dopo poesia, a riflettere sulla nostra esistenza e sul significato che vogliamo dare ad essa. O ancora su che cosa significhi una parola piuttosto che un’altra, un sentimento o un’emozione. E’ un’incredibile viaggio interiore verso l’animo umano, fin troppo spesso bistrattato dalla filosofia moderna che ci induce a non soffermarci troppo su noi stessi per capirci di più ma a puntare sull’ego più sfrenato e mercificato. Chi siamo davvero forse non interessa, mentre il focus è su quello che vogliamo essere e che soprattutto vogliamo mostrare agli altri. Una silloge stupenda e profonda, che è un’autentica boccata di aria fresca in un mondo consumistico che ha fatto perdere talora le tracce dell’importanza dei sentimenti, l’amore in primis, in tutte le sue innumerevoli sfaccettature.

Casa editrice: Controluna – Edizioni di Poesia

Genere: Raccolta di poesie

Pagine: 88

Prezzo: 11,90 €

