Sulle tracce di Livingstone. Storia di Zambia e Malawi e degli italiani che vi hanno viaggiato – Infinito Edizioni

Editore:Infinito Edizioni

Collana:Afriche

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 17 giugno 2021

Pagine: 224 p., Brossura

EAN: 9788868615369

Nella regione dell’Africa centrale scoperta da Livingstone sorgono oggi Zambia e Malawi, due Paesi poco noti al grande pubblico ma definiti dagli esperti “Africa for beginners”, luoghi ideali e speciali per chi vuole cominciare a conoscere il continente. Lì molti italiani hanno lavorato e tutt’oggi svolgono la loro opera, ma la storia di questi Paesi e l’attività dei nostri connazionali – cooperanti, religiosi, ingegneri, tecnici e tanti altri – è in gran parte immersa nell’oblio. Questo eccellente lavoro di analisi storica e diplomatica, ricco di aneddoti e di storie di vita lungo ben oltre un secolo, mira a far uscire dalla dimenticanza episodi e persone e al contempo ad assolvere a un dovere della memoria, documentando la straordinaria capacità degli italiani a operare in simbiosi e in partenariato con gli africani, in una fase odierna nella quale l’Italia ha necessità di riprendere il suo ruolo all’incrocio tra Europa e Sud del mondo per sostenere valori, beni comuni, reciproca crescita, capacità e sviluppo sostenibile anche nel quadro di una matrice europea.

“Il capitale di relazioni – politiche, economiche, culturali e umanitarie – che lega l’Italia all’Africa non è comune e non deve essere disperso”. (Elisabetta Belloni)

I diritti d’autore di questo libro sono devoluti all’ospedale missionario Mtendere a Chirundu sullo Zambesi, gestito dalle Suore della Carità milanesi.