Sindrome Italia – Storia delle nostre badanti – Beccogiallo

Editore:Becco Giallo

Collana:Quartieri

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 27 maggio 2021

Pagine: 160 p.

EAN: 9788833141688

“In apnea. È così che mi sento da quando sono tornata in Romania. Ho scoperto di avere questa cosa, questa Sindrome Italia, come tante altre donne, partite per lavoro e poi mai davvero tornate.”

VASILICA

La vita delle donne migranti dell’Est Europa impiegate in Italia come assistenti familiari

Chi sono le donne che arrivano dalla Romania, dalla Polonia, dall’Ucraina, dalla Moldavia?

Chi sono state prima di diventare “badanti”?

Cosa lasciano nel loro Paese? Cosa immaginano per il loro futuro?

Sindrome Italia è il termine medico usato per indicare l’insieme di malattie invalidanti che colpisce le donne dell’Est che condividono una storia precisa: gli anni vissuti come migranti in Italia, lavorando come colf e assistenti familiari, lontane dalle loro famiglie e dai loro figli.

Dalla Romania all’Italia, passando per Palermo e Milano, Sindrome Italia è il racconto in prima persona degli anni trascorsi da Vasilica nel nostro Paese e del suo amaro ritorno, delle cicatrici che la migrazione ha portato con sé, di una femminilità impegnata in una lotta perenne. È la storia di una donna — e insieme di moltissime altre — che noi chiamiamo “badanti”.