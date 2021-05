Sandro Milioni – In attesa di riprendere il volo – Infinito Edizioni

Editore:Infinito Edizioni

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 20 maggio 2021

EAN: 9788868615291

C’è la storia, quella scritta nei libri, e ci sono le vite, raccontate dai superstiti, sottovoce, intorno al tavolo della cucina. In questo caso, le vite di Mario Viola e di Pietro Calistri, aviatori italiani vissuti in era fascista, e i risvolti che le loro scelte ancora oggi riflettono sulle loro famiglie.

Mario e Pietro hanno molte cose in comune, a cominciare dalle radici, in due frazioni di Viterbo, Roccalvecce e San Martino al Cimino. Ritrovatisi a volare negli stessi cieli, negli stessi anni, con gli stessi aerei, hanno fatto base nei medesimi aeroporti e hanno condiviso una passione travolgente per il volo che li ha condotti a morti tragiche e spettacolari.

Seguendo il filo della Storia, questo libro ripercorre le vicende dei due piloti, dei loro velivoli, delle battaglie che hanno combattuto. E, attraverso le lettere, le fotografie e i racconti delle figlie, narra della tragedia umana che la loro morte ha portato nelle case e nei cuori delle mogli e dei figli di piloti che hanno combattuto con onore, ma dalla “parte sbagliata”.

Con rarissime foto d’epoca, alcune inedite, frutto di un’accurata ricerca d’archivio.

“Quella raccontata da Milioni è la nostra storia, sofferta, a tratti imbarazzante; è la storia dell’Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale”. (Michelangelo Bartolo)

“Viola e Calistri furono tra i tanti che pagarono il prezzo più alto di una politica che per vent’anni aveva elaborato una sorta di mistica, evocando miracoli, chiedendo atti eroici, risultati di fatto mirabolanti, esaltando il sacrificio estremo, parlando però troppo di fascismo e troppo poco di Italia”. (Ugo Mancini)