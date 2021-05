Roberto Calasso – Allucinazioni americane – Adelphi

Condividi Facebook

Editore:Adelphi

Collana:Piccola biblioteca Adelphi

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 6 maggio 2021

Pagine: 133 p., Brossura

EAN: 9788845935862

Per generale consenso, Vertigo [La donna che visse due volte] è il più inestricabile tra i film di Hitchcock – e per alcuni il più bello (o uno dei due o tre supremi). Questo libro si propone di dire perché. E perché Vertigo abbia un film gemello: Rear Window [La finestra sul cortile], che invece è usualmente considerato molto più semplice e immediato, mentre si potrebbe rivelare altrettanto vertiginoso.

Ma parlare di questi due film è come parlare del cinema in sé, quindi anche di Max Ophuls, di Rita Hayworth, dell’epifania della «diva» e di un romanzo di Kafka che è innervato dal cinema da capo a fondo: Il disperso [America].

