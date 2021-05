Radio banana. – Babalibri

Nel cuore della giungla vive una scimmietta di nome Aristotele. Un giorno, durante una passeggiata, scorge i resti di un vecchio aereo abbandonato. Incuriosita inizia ad armeggiare con leve, pulsanti, cursori quando a un tratto sente un rumore assordante: crssshshshshshhsh! Aristotele si rende conto che la radio funziona ancora! Senza esitare, prende il microfono e: «Buongiorno, giungla! Sono Aristotele in diretta da Radio Banana! E ora è il momento del vostro programma preferito: Risate con Radio Banana!» annuncia contenta. Presto tutti gli animali della foresta si alternano al microfono di questa radio buffa, allegra e fuori dagli schemi. In men che non si dica la radio della giungla diventa la più ascoltata del paese, un successo senza precedenti! Ma cosa succederà ora che tutti vogliono parlare ai suoi microfoni?