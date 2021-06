Per la mia strada – Eva Toschi – Harper Collins

Condividi Facebook

Editore:HarperCollins Italia

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 10 giugno 2021

Pagine: 240 p., Brossura

EAN: 9788869058288

Eva ha ventisei anni, si è appena laureata in Giurisprudenza, ma la legge non è la sua passione. Vive a Roma, con la madre e la nonna che si è ammalata di Alzheimer. Le giornate sono confuse, offuscate, il futuro è avvolto da una nebbia e il presente pesa. Si è però, da poco, innamorata. Non di qualcuno. Di qualcosa. Ha scoperto l’arrampicata e ha finalmente capito cosa vuol dire colpo di fulmine. Così, quando la nonna muore all’improvviso, prende la decisione che segnerà la sua vita. Parte, lascia Roma, acquista un vecchio furgone usato, a cui dà il nome “Maurone”, e comincia a girovagare per le Alpi, prima da sola e poi accompagnata da Ombra, un cucciolo di cane che l’ha scelta. La montagna ormai è la sua vita.

Eva Toschi racconta la sua storia, mette a nudo la sua anima, e parla di solitudine, di paura, di coraggio, di amore. Un libro appassionante e coinvolgente, che racconta quello per cui vale davvero la pena di rischiare, quello per cui vale la pena di vivere.

EVA TOSCHI è nata e cresciuta negli anni Novanta a Roma, dove si è laureata in Giurisprudenza per capire che è una persona migliore quando non indossa un tailleur. Ha lasciato la grande città per le Alpi e ha scoperto che la sua passione per l’outdoor poteva diventare un lavoro. Caporedattrice di 4outdoor, collabora con diverse realtà del settore. Quando ha finito di lavorare, apre la porta della baita in cui vive per sciare, correre, scalare o per andare a fare altre gratificanti attività come tirare il bastone al suo cane, andare a funghi o entrambe le cose insieme.