Orso e i sussurri del vento – Marianne Dubuc – Orecchio Acerbo

Traduzione: Paolo Cesari

Casa editrice: Orecchio Acerbo

Collana: albi

In libreria dal 17 giugno 2021

dai 4 anni in su

Pagine: 72

isbn 9788832070637

Orso è contento della vita che fa: ha dei buoni amici con cui condivide il suo tempo, ha una casa confortevole e tutto sembra andare nel verso giusto. Fino al giorno in cui soffia un nuovo vento tra le foglie degli alberi e arriva il grande scombussolamento. Per Orso nulla è più come prima: lascia tutto e tutti e si mette in viaggio verso una destinazione che neanche lui ha chiara. L’unica cosa certa è la sua volontà di seguire un vento che lo porterà verso nuove esperienze, nuove amicizie e nuovi posti.