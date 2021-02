Condividi Facebook

“Nyaton e la chiave del tempo – Parte I” di Riccardo Canzanella è un urban fantasy denso di azione e attraversato da numerosi e originali personaggi. Il protagonista dell’opera è Carter Anderson, che si risveglia da un coma durato tre anni, sette mesi e dieci giorni. Dopo il grande smarrimento dovuto al suo ritorno dal mondo dei morti, il giovane deve fare i conti con la vita che aveva abbandonato anni prima, e con i cambiamenti inevitabili nell’esistenza dei suoi amici e della sua famiglia. E purtroppo non è tutto, perché Carter si ritrova a gestire anche un nuovo lato di sé stesso: egli sente crescere nella sua anima una forza oscura che sembra voglia inglobarlo e cancellare la luce del bene che si porta dentro, e comincia a sviluppare una forza sovrumana e una ingestibile rabbia, che in certi momenti accecano la sua volontà. Inoltre, Carter sperimenta dei flashback in cui si ritrova in una foresta immersa nel buio e nella nebbia, in cui c’è un essere misterioso che gli parla. L’autore ci introduce nel presente del giovane per poi catapultarci nel suo passato, quando incontra il grande amore della sua vita, Sara, e quando ha l’incidente che lo riduce in coma. Durante il suo lungo sonno, Carter viaggia al di fuori del tempo e dello spazio e si ritrova nell’aldilà; il primo luogo che visita è proprio la foresta oscura di cui aveva ricordi confusi, e conosce finalmente l’essere misterioso che gli parlava, Rahel, che gli dice: «Questo è un regno dove giungono le anime che non sanno da quale parte schierarsi, che non sanno se seguire la luce o l’oscurità. Si preparano a intraprendere un viaggio che li condurrà, seguendo il proprio destino, verso la scelta». Rahel conosce il segreto di Carter, sa che in lui infuria una tremenda battaglia tra bene e male, e decide di addestrarlo affinché lui impari a gestire i suoi poteri. Mentre si segue l’apprendistato di Carter, l’autore ci presenta le schiere del bene e del male che di lì a poco inizieranno una sanguinosa guerra: da una parte l’esercito degli Angeli capeggiato dall’Arcangelo Michele e dall’altra quello dei Demoni comandato da Samael, che non è altri che Lucifero, l’angelo caduto. Per entrambi Carter è importantissimo, perché l’enorme potere che custodisce dentro di sé potrebbe essere la chiave per la vittoria di uno dei due schieramenti. Il cammino del giovane sarà arduo e doloroso, ma durante il percorso sperimenterà la vera amicizia e il valore del sacrificio, e imparerà a contare sulle proprie forze per ribellarsi al suo tremendo destino.

Dario Lisi

Genere: Urban Fantasy

Pagine: 224

Prezzo: 15,99 € (compralo su Amazon cliccando qui)

