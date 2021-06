Nome di battaglia Nero – Sonia Maria Luce Possentini – Rrose Sélavy

Condividi Facebook

La memoria, sappiamo, è fatta anche di luoghi. Torni in quel luogo perché lì è accaduto “qualcosa”, anni e anni prima. Vuoi ricordare. Sonia Maria Luce Possentini è tornata sull’Appennino reggiano, nei luoghi attraversati da uno zio molto amato. Si chiamava Giovanni, detto il Nero. Partigiano nella Brigata Garibaldi. Bello, coraggioso, ribelle, innamorato della sua Laura e della libertà, morto di torture a vent’anni, per non aver voluto tradire i compagni. La sua storia è entrata nella Storia. Sonia ce la racconta magnificamente, attraverso immagini, parole, e soprattutto emozioni.

La memoria è una emozione forte e va conservata tutta. Qui va “camminata dentro”.