“Misteri Napoletani: La crepa”, l’opera dark di Demetrio Salvi￼

Se siete alla ricerca di un libro originale, il cui stile rappresenta la commistione di più generi letterari e di una trama accattivante in cui mistero e leggende si alternano ad una vicenda contemporanea, il libro di Demetrio Salvi è la lettura che fa per voi. Stiamo parlando di “Misteri Napoletani: La crepa – graphic novel e favola dark”. Ogni angolo della città partenopea è ricco di leggende, che affondano le proprie radici in una storia millenaria. Non si tratta di racconti fantastici o mitologici, ma di elementi che ormai sono parte integrante della storia e della vita della città. Dunque, è inevitabile che tutto ciò influenzi in qualche modo anche l’ambiente culturale e si trasformi in opera scritta. Demetrio Salvi non è esente da ciò e nella sua opera sono fortissime e chiare le tracce di questa contaminazione. L’opera racconta la vicenda di una persona normale, che potrebbe somigliare al lettore, ma che si trova ad intraprendere un viaggio in un “mondo infernale”, nel tentativo disperato di salvare la donna che ama e di aiutare la sua città. Chi si ritrova tra le mani quest’opera deve essere consapevole di stare per affrontare una lettura particolare e che non è di facile definizione. Ad un primo impatto al lettore sembra di maneggiare una graphic novel, ma ben presto si accorge che l’opera strizza l’occhio all’urban fantasy. Non solo questo, perché in qualche modo il testo ha anche delle sfumature pop e una certa tensione narrativa che ricorda il thriller. In definitiva, “Misteri Napoletani: La crepa” è un’opera particolarmente originale e che attira il gusto di una varietà omogenea di lettori. L’opera è introdotta da un ampio capitolo in stile graphic novel, con le tavole di Rosa D’Avino, che permettono al lettore di percepire l’atmosfera in cui si muove e agisce il protagonista: “Napoli è una città inquieta…il suo mare è capace di risucchiare negli abissi, nascondere per sempre…e, di notte, si colora di nero”.

Contatti

https://www.facebook.com/people/Demetrio-Salvi/100008317773652/

https://www.facebook.com/undicesimacopia/

Link di vendita online

https://www.amazon.it/MISTERI-NAPOLETANI-crepa-graphic-favola/dp/B0B4KVYZK6/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2W3UAF8MJHKS5&keywords=Demetrio+Salvi&qid=1658491321&sprefix=demetrio+salvi%2Caps%2C459&sr=8-6