Leonard Weisgard – Pellicano qui pellicano lì – Orecchio Acerbo

Editore: Orecchio Acerbo

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 13 maggio 2021

Pagine: 32

Età di lettura: Da 4 anni

EAN: 9788832070613

Nell’aria di primavera, due pellicani mettono su casa e lavorano al loro nuovo nido. Ma un brutto e forte vento spazza via uno dei due uccelli e lo spedisce dove non dovrebbe mai trovarsi, a miglia e miglia di distanza dalla sua nuova dimora e dall’altro pellicano. Dal cielo, avvolto da un gran freddo, non si accorge di ciò che accade sotto di lui: non vede il treno e neanche l’orso, ma un soldato dalla giubba rossa lo vede volare verso sud per tornare a casa. Il Canada non è il posto giusto per un pellicano. Di regione in regione, il pellicano ripercorre al contrario il tragitto che ha fatto rapito dal vento di tempesta. Nel volo non presta attenzione al brulichio sotto di lui, molte sono le cose che sfuggono al suo sguardo. I suoi occhi puntano verso la sua isola calda. Abbandonata la neve, il fiume, le grandi città il pellicano sente sulle sue piume un vento tiepido…di casa. E lì nel suo nuovo nido ad aspettare il suo ritorno c’è il grande pellicano e due piccoli, appena nati. Ora lo sappiamo tutti che quella è una nuova famiglia: papà pellicano è di nuovo nel suo nido con loro! Un libro che è tanti libri insieme: una storia piena di tenerezza, un libro con il divertimento del cercatrova, un atlante per i più piccoli, un catalogo d’arte.