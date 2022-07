“Le contesse igieniche” di Saverio Sam Barbaro: viaggio nel Regno di Napoli di fine Ottocento

Condividi Facebook

“Le contesse igieniche” di Saverio Sam Barbaro è un romanzo storico ambientato nel 1889 nel Regno di Napoli, in un periodo in cui si attendevano con ansia i cambiamenti che avrebbe dovuto portare il nuovo secolo.

La protagonista dell’opera è Carolina, una ragazza di ventidue anni dalla brillante intelligenza; anticonformista e indipendente, ha una sorella maggiore che invece è il suo opposto: Paolina è infatti ben contenta di vivere e prosperare in quella stessa società che Carolina non tollera, in quanto oppressiva e ingiusta nei confronti delle donne e dei loro desideri. Per questo motivo la protagonista cerca di nuotare controcorrente, per non omologarsi e per affermare la propria libertà e identità: legge testi di filosofia e politica, scrive romanzi sebbene le sia proibito e si introduce in tutti gli ambienti in cui può fare nuove esperienze. Nel frattempo, invece, Paolina ha sposato un conte decisamente viscido ma con buone sostanze, ed è stata appena in visita a Vienna presso la corte degli Asburgo. Al suo ritorno, però, non sembra più la stessa: Paolina, di solito vanesia e fascinosa, sembra spenta e impensierita; inoltre, ha riportato delle ferite dopo un incidente da cavallo che l’ha costretta a letto. Carolina non crede però alla versione data dal marito della sorella: c’è qualcosa che non le torna nel comportamento di Paolina, e l’aggressività del conte in risposta alle sue domande non fa che aumentare i suoi sospetti. È a questo punto che la trama del romanzo si fa intrigante, quando la protagonista decide di improvvisarsi investigatrice per scoprire cosa è davvero accaduto alla sorella – «La vita di molte donne è difficile […] o maltrattate dal cavallo che le butta giù dalla sella o ugualmente maltrattate dai mariti che le picchiano senza pietà». Persuasa dall’idea che il conte c’entri molto più di quello che vuole far pensare con l’origine di quelle brutte ferite, Carolina si accanisce per svelare un mistero che porterà a verità ben più pesanti. Saverio Sam Barbaro racconta una storia appassionante, mentre ci conduce in balli eleganti o su carrozze trainate da fieri cavalli; ci narra anche di episodi storici importanti come la Rivoluzione Francese o la breccia di Porta Pia, di una figura poco conosciuta ma molto interessante come quella della “contessa igienica” e soprattutto ci porta all’interno di una società che non aveva ancora compreso, e ci avrebbe messo ancora del tempo, il valore immenso delle donne.





