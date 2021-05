“La notte dell’acqua alta” di Sebastiano Martini: quando il destino ti presenta il conto

Condividi Facebook

E’ notte e l’avvocato Max Falconeri cerca di raggiungere il Casinò di Venezia per dare una svolta alla sua vita. Ma fin dal mattino (è il 12 novembre 2019) inesorabile l’acqua sta invadendo le case e le calli di Venezia in quella che resterà nella storia come la più grande alluvione dopo quella 4 Novembre 1966. L’avvocato, che vive a Mantova, è ospite nella casa di un amico ed è scappato dai debiti che si sono accumulati nel suo studio di avvocato. Ma è in fuga anche dalla sua fidanzata, Margherita, che lo accusa di rimandare sempre una decisione sul loro futuro. Avvolto nel suo elegante cappotto di loden che nasconde il blazer blu, con le scarpe e i pantaloni protetti dai sacchi neri dell’immondizia, dopo che il fango ha reso inservibili le sue calosce, Max si muove come un fantasma tra improvvisati ponti di assi di legno e il vento che si fa sempre più forte, nella sua amata Venezia, sempre a piedi perché i vaporetti non viaggiano; un viaggio lungo e sfiancante, nella vana ricerca di un riparo e un posto dove rifocillarsi, ma al contempo un viaggio dell’anima. Ed è questo soprattutto il senso del bel romanzo di Sebastiano Martini “La notte dell’acqua alta” pubblicato da Ensemble Edizioni.

Nel suo viaggio (non sveliamo il finale ovviamente) Max incontrerà uno strano personaggio, il nobile Sebastiano Mocenigo, pronto a dissuaderlo dal suo folle progetto, ma lui andrà avanti, ostinatamente, contro ogni logica a prudenza, perché sente di essere arrivato a un bivio della sua vita. D’altronde l’occasione è troppo ghiotta per rinunciarvi. Un cliente infatti ha accreditato per sbaglio quei ventimila euro che lui invece di restituire ha deciso di incassare con l’intento di usarli al casinò. Se vincerà potrà non solo restituire la somma indebitamente incassata, ma ripianerà i suoi debiti e potrà pensare al futuro.

“Lo sai che è un’immane cazzata vero?” lo avvisa Paolo, il suo collaboratore, prima che lui parta. «Lo so» rispose Max con voce sommessa.

E così l’avvocato Falconeri va incontro al suo destino, quasi lo sentisse inevitabile, come certi eroi della mitologia greca. La bravura dell’Autore di questo breve romanzo sta tutta nella sua capacità non comune di tenere le fila di un racconto che si svolge in poche ore, raccontandoci una storia di perdizione ma anche di riscatto, con il ritratto di un uomo fragile e complicato, un personaggio che resta dentro, proprio perché è così umano. E ci farà capire che in fondo si può vincere anche perdendo, perché la vita è fatta così.

Il romanzo è pubblicato da Ensemble, una casa editrice romana che punta a promuovere giovani esordienti e autori di valore internazionale che con la propria opera possano lasciare un messaggio universale.

Casa Editrice: Edizioni Ensemble

Collana: Officina

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 82

Prezzo: 12,00 €

