Johanna Schaible – C’era una volta e ancora ci sarà – Orecchio Acerbo

Traduzione: Carla Ghisalberti

Editore: Orecchio Acerbo

Anno edizione: 2021

In commercio dal: 27 maggio 2021

Pagine: 52 p., ill. , Rilegato

Età di lettura: Da 7 anni

EAN: 9788832070606

Una fiaba che ci riguarda. Si narra che tutto è cominciato miliardi di anni fa quando sul nostro pianeta le terre presero forma tra fuoco e lapilli. Poi arrivarono i dinosauri, poi arrivammo noi, poi le magnifiche costruzioni che fummo in grado di inventare e poi arrivarono le macchine che ci hanno permesso di accorciare le grandi distanze e tenerci più vicini. E questo è successo solo cento anni fa. Poi è un correre sempre più veloce verso l’oggi, con i panorami che cambiano, gli uccelli che migrano, l’autunno alle porte e solo un minuto fa la lucina accanto al letto di un bambino che si è spenta. La fiaba può finire così? No, se quel bambino esprime un desiderio tutto ricomincia di nuovo. Da quella cameretta, partiranno minuto dopo minuto, le giornate prossime, le settimane venture, i mesi e gli anni a venire. Su questo tempo che ancora non c’è possiamo solo fantasticare. Un libro geniale con un formato originale che con la sua straordinaria architettura racconta la storia di tutti e interroga sulle storie di ciascuno.