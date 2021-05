Il destino dell’onda di Camilla Ugolini Mecca: il racconto di un misterioso viaggio esistenziale

Condividi Facebook

Nel romanzo “Il destino dell’onda” di Camilla Ugolini Mecca si racconta una storia affascinante che parla d’amore e di spiritualità, e in cui si riflette sul cammino esistenziale di quattro personaggi: Helène, Bianca, Clara e Karim vengono indagati nelle loro scelte e nelle loro sofferenze, mentre si affannano per trovare un equilibrio che è mancato loro per troppo tempo. Sono personaggi vivi e appassionati, che hanno sperimentato la solitudine e la perdita, che sono fuggiti dai loro guai per poi capire che non c’è luogo al mondo in cui ci si possa nascondere, e che alla fine hanno deciso di ritornare indietro, di darsi un’altra possibilità. Le loro storie sono indipendenti eppure anche strettamente legate, come se ognuno di loro dovesse recitare una parte importante nella vita dell’altro: Helène incontrerà Bianca e Karim, che già si erano conosciuti in passato, e Clara, benché abbia avuto a che fare solo con Bianca, diventerà una sorta di guida spirituale per ognuno di loro. Con diversi salti temporali si viaggia tra il 2008 e i primi anni Ottanta per raccontare di scomparse e di incroci, di cammini iniziatici e di redenzione. Incontriamo per prima Helène, che ha appena letto un messaggio della sua coinquilina Bianca in cui le dice che è dovuta andare via ma che tornerà presto; la donna sembra molto agitata: l’amica non si è mai comportata così, sebbene sia stata sempre un tipo enigmatico. Questa partenza improvvisa riesce a scuotere l’animo già turbato di Helène, che si sente persa, come se Bianca fosse stata la sua ancora di salvezza nel mare burrascoso della vita. Trascorrono le ore e la donna va nel panico: deve cercare di trovare indizi sull’itinerario dell’amica; per prima cosa va in un locale che lei frequentava, e cerca di parlare con il cuoco, un certo Karim. L’autrice ci mostra il loro incontro pieno di non detti e di sottintesi, suggerendoci che la fuggitiva sia una creatura misteriosa, con tanti segreti. Mentre i due nuovi amici approfondiscono la loro relazione e tentano di trovare Bianca, il romanzo fa un salto nel passato e ci presenta la donna mentre cerca di accettare la morte del suo grande amore, Clara; viaggiando ancora più indietro nel tempo incontriamo Clara nella città turca di Konya, mentre affronta il percorso iniziatico dei Sufi. Quando si torna al presente di Helène e Karim, e anche a quello di Bianca, il loro incontro sancirà un nuovo inizio, una nuova possibilità.

Casa Editrice: Edizioni Il Falò

Genere: Narrativa contemporanea

Pagine: 140

Prezzo: 15,00 €

https://www.instagram.com/camilla_ugolinimecca/?hl=en

https://m.facebook.com/Il-destino-dellonda-105506158264919/

https://ilfaloeditore.com/

https://ilfaloeditore.com/il-destino-dellonda/

https://www.ibs.it/destino-dell-onda-libro-camilla-ugolini-mecca/e/9788894614831