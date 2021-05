Georges Simenon – Lo scialle di Marie Dudon e altri racconti

Condividi Facebook

Twitter

Pinterest

Traduttore:Marina Di Leo

Editore:Adelphi

Collana:Gli Adelphi

Anno edizione: 2021

Formato: Tascabile

In commercio dal: 15 aprile 2021

Pagine: 172 p., Brossura

EAN: 9788845935930

L’universo gli sembra più immenso che mai, e vuoto, assolutamente vuoto, con solo loro due che si agitano, scontrandosi in un vero e proprio de­lirio.

«Maria, se esci da quella porta…».

Di cosa potrebbe minacciarla?

«Se esci da quella porta…».

Corre verso il comodino. Una camera da letto che hanno pagato tremila e duecento franchi ai loro predecessori! Apre il cassetto e prende la pi­stola, che non ha mai usato.

«Ti avverto… Se te ne vai, non mi vedrai più vi­vo… Ascoltami, Maria…».

Lei lo guarda ancora una volta, la terza, ma quella che gli lancia adesso è un’occhiata sprezzante, un’occhiata che significa chiaro e tondo:

«Non ce l’hai, il coraggio! Sei troppo vigliacco! Tieni troppo alla pelle…»

Acquistalo su Amazon

Acquistalo su IBS