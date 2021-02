Condividi Facebook

Fuori onda di Giuseppe Mastrangelo è un thriller psicologico molto attuale, perché narra con una punta di cinismo del mondo patinato ed effimero della televisione; il protagonista è infatti un giornalista molto conosciuto che ha sempre cavalcato l’onda del sensazionalismo

Giunto a un momento della vita in cui si fanno i conti con i propri errori, comprende di non poter più fingere, neanche davanti alla telecamera; egli si era già progressivamente allontanato dalla fama, cercando di vivere il più rintanato possibile, e aveva svolto con sempre maggior angoscia il suo lavoro, considerato ingannevole e perfino dannoso – “Negli anni mi ero prestato ad essere la voce della verità, che spesso era solo una farsa e una finzione ad uso e consumo di chi ha interesse a far sapere una versione, la sua versione”.

L’uomo non tollera più di dover indossare la maschera dell’ipocrisia e di apparire ogni giorno davanti ai suoi telespettatori raccontando le notizie faziosamente, perché manipolato dai poteri forti per cui ha scelto di lavorare – “Avevo venduto la mia anima a questo sistema orwelliano nella maniera peggiore, da consapevole e partecipe complice del controllo e del condizionamento di massa”. Egli si fustiga e si annienta emotivamente, preda di un senso di colpa che lo fa sentire indegno di esistere, anzi, come se già non esistesse più. L’autore si sofferma spesso sui pensieri nichilisti e autoflagellanti del suo protagonista, e lo mostra senza maschera: inerme e sconfitto. Per tutta la sua carriera ha raccontato i fatti di cronaca senza mai mettersi dalla parte delle vittime, inseguendo la morbosità perché era ciò che aveva sempre richiesto il circo mediatico. Quando ogni scintilla di entusiasmo sembra ormai svanita dal suo corpo, un evento lo costringe a tornare vigile: un fatto di sangue in cui è coinvolta un’intera famiglia desta il suo interesse e il suo sopito istinto giornalistico. Quattro persone sono state trucidate, e la scena del crimine presenta diversi aspetti che fanno pensare a un omicidio rituale. Tutto ciò che concerne il delitto, dal modus operandi all’arresto dei possibili colpevoli, è avvolto da un alone di mistero, ma sembra che le autorità non vogliano indagare ulteriormente. E mentre i media mangiano per giorni sulle disgrazie altrui, il giornalista sente, per la prima volta dopo tanti anni, di dover ricercare la verità. Un riscatto tardivo forse, ma necessario: alla fine riuscirà davvero a calare la maschera e a fare ciò che è giusto?

Elisabetta Taglini

Titolo: Fuori onda

Autore: Giuseppe Mastrangelo

Genere: Thriller psicologico

Casa Editrice: Santelli editore

Collana: Grandi Romanzi Santelli

Pagine: 253

Prezzo: 14,99 €

Codice ISBN: 978-88-312-55-929

