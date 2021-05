Eugène N. Marais – L’anima della formica bianca

Condividi Facebook

Traduttore:Livio Bacchi Wilcock

Editore:Adelphi

Collana:Biblioteca Adelphi

Edizione: 3

Anno edizione: 1968

In commercio dal: 1 gennaio 1968

Pagine: 196 p., Brossura

EAN: 9788845900549

«Com’è possibile paragonare quest’anima con quella di un essere umano? Quando vediamo una minuscola operaia sistemare in fretta il suo sin­golo granello di sabbia sul fianco di una costru­zione che diventerà alla fine una torre massiccia, alta quattro, cinque metri, milioni e milioni di vol­te più grossa di lei, si può presumere per un solo momento che l’operaia sappia, nel senso umano della parola, quale sarà il risultato del suo lavoro? Se così fosse, la sua intelligenza, in confronto alla nostra, sarebbe quella di un dio».

